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MM:Gelungene Premiere von City Beats Kloten

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Gelungene Premiere von City Beats Kloten

Die erste Ausgabe des neuen Festivals «City Beats» in Kloten ist gelungen. Von Donnerstag bis Sonntag vergangener Woche begeisterten Live-Acts auf dem Stadtplatz knapp 9'000 Musikfans aller Genres. Die Schweiz, insbesondere die Grossregion Zürich, hat ein neues Festival, das auch im nächsten Sommer stattfinden wird.

Der Wettergott meinte es nicht nur gut mit dem «City Beats Kloten»: Exakt mit der Türöffnung des Festivalgeländes am ersten Tag setzte Dauerregen ein – was die Stimmung unter den zahlreich anwesenden Fans der Stubete Gäng und des Lokalmatadors Bligg allerdings überhaupt nicht zu trüben vermochte! Derselbe Wettergott hatte hingegen für die Folgetage Erbarmen mit dem engagierten City-Beats-Team und der bunten Gästeschar. Warmes Frühsommerwetter sorgte für den richtigen Rahmen um tolle Konzerte.

Am rockigen zweiten Abend begeisterten die Schweizer Bands Megawatt und Krokus das Publikum auf dem Stadtplatz Kloten erneut. Am Urban-Samstag waren Michael Schulte, Jule X und Fritz Kalkbrenner zu Gast in der Flughafen-Stadt, während am Sonntag der Blick-Podcast «Schliifts» Live-Premiere feierte, bevor Klingande das erste «City Beats» mit einem Electro-Set zum Tanzen abschliessen durfte.

Insgesamt verzeichnete «City Beats Kloten» 8'700 Gäste auf dem renovierten, übersichtlich eingerichteten Stadtplatz Kloten. Sie waren mit dem Musikprogramm und dem vielseitigen Essens- und Getränkeangebot sehr zufrieden. Insofern ist für Veranstalter Mike Schälchli klar, dass City Beats 2027 wieder stattfinden wird: «Die Lancierung eines neuen Festivalbrands ist in aktuellen Zeiten keine einfache Sache. Wir haben aber innert kurzer Frist bewiesen, dass das möglich ist und konnten gleich vier thematisch unterschiedliche Veranstaltungen bieten. Bereits jetzt können wir sagen, dass «City Beats Kloten» ein Erfolg ist. Wir werden schon bald mit den Verhandlungen mit Acts für das kommende Jahr beginnen und sind überzeugt, 2027 wieder ein attraktives Programm präsentieren zu können!», so der Geschäftsführer der Agentur TIT-PIT.

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