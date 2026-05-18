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Innenraum-Gerüche entfernen: Nikotin, Hund, Feuchtigkeit – so lassen sich Preisabschläge vermeiden

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Gerüche im Auto sind ein häufiger Grund für Preisabschläge oder Kaufabbrüche. Besonders Nikotin, Hund und Feuchtigkeit setzen sich tief in Textilien und Lüftung fest. Wer sein Fahrzeug verkaufen will, sollte die Ursache gezielt beseitigen statt nur zu kaschieren. Dieser Ratgeber zeigt, wie eine seriöse Reinigung abläuft und welche Kosten in der Schweiz realistisch sind.

Ein unangenehmer Geruch im Innenraum wirkt bei einer Besichtigung sofort. Er kann den Eindruck eines sonst gepflegten Fahrzeugs deutlich verschlechtern und den Verkaufspreis drücken. Gerade beim Auto Ankauf und beim Verkauf in den Auto Export zählt deshalb nicht nur die Technik, sondern auch der Zustand im Innenraum. Wer Gerüche nur mit Duftsprays überdeckt, löst das Problem nicht. Entscheidend ist eine saubere, nachvollziehbare Reinigung.

Nikotin-, Hunde- und Feuchtigkeitsgerüche gehören zu den häufigsten Ursachen für einen schlechten ersten Eindruck beim Fahrzeugverkauf. Sie sitzen oft tief in Polstern, Teppichen, dem Dachhimmel oder in der Lüftung. Für Autoankäufer und Experten für Exportautos wie Ankauf-Exportauto ist das ein bekanntes Thema: Ein neutral riechender Innenraum verbessert die Vermarktungschancen deutlich.

1. Diagnose: Woher kommt der Geruch wirklich?

Vor jeder Reinigung muss die Ursache geklärt werden. Typische Quellen sind:

– Textilien wie Sitze, Teppiche oder Dachhimmel

– Lüftung und Klimaanlage, etwa durch alten Pollenfilter oder Verdampfer

– Feuchtigkeitsquellen wie nasse Matten, Kofferraum, Dichtungen oder Abläufe

– Nikotinfilm auf Scheiben und Kunststoffteilen

Nur wenn die Ursache erkannt wird, lässt sich der Geruch dauerhaft beseitigen.

2. Vorgehen in 5 Stufen der seriösen Reinigung

Innenraum komplett ausräumen und trocknen Fussmatten, Kofferraumeinlagen und lose Gegenstände entfernen, feuchte Stellen freilegen und vollständig trocknen. Gründlich saugen Nicht nur die sichtbaren Flächen, sondern auch Sitzschienen, Kofferraum, Fugen und Mulden reinigen. Textilreinigung / Extraktion Sitze, Teppiche und belastete Stoffflächen tief reinigen. Wichtig ist eine fachgerechte Anwendung, damit die Materialien nicht übernässt werden. Scheiben innen entfetten Besonders bei Raucherfahrzeugen muss der Nikotinfilm auf Glas und Kunststoff entfernt werden. Pollenfilter ersetzen und Lüftung reinigen Wenn Gerüche aus der Lüftung kommen, hilft nur die Reinigung des Systems und bei Bedarf ein neuer Filter.

3. Was nicht hilft

Duftbäume, starke Sprays oder reine Geruchsüberdeckung sind meist nur kurzfristig wirksam. Auch Ozonbehandlungen allein ersetzen keine gründliche Reinigung. Ohne Beseitigung der Ursache kehrt der Geruch oft schnell zurück.

4. Richtpreise in der Schweiz

Je nach Ursache bewegen sich die Kosten meist in folgendem Rahmen:

– Pollenfilter: CHF 30–120 plus Arbeitszeit

– Innenraum-Textilreinigung: CHF 180–500

– Geruchsneutralisation zusätzlich: CHF 100–300

– Feuchtigkeits- oder Schimmelproblem: ab CHF 300 aufwärts

Geruch ist beim Autoverkauf kein Nebenthema, sondern ein echter Wertfaktor. Wer die Ursache sauber beseitigt, verbessert den ersten Eindruck und reduziert das Risiko von Preisabschlägen. Weitere Informationen rund um den Verkauf von Export Autos, Bewertung und schweizweite Abwicklung bietet Ankauf-Exportauto.