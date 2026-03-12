woom Kinderfahrräder

Wenn Kinder Marke machen: woom startet Kids Advisory Board

Launch der neuen Markenkampagne "enjoy the ride"

Wer die Mobilität der Zukunft gestalten will, muss die Perspektive derer ins Zentrum stellen, die sie am intensivsten erleben: Kinder und Jugendliche. Mit der Gründung des internationalen Kids Advisory Boards gestalten Kinder künftig nicht nur Produkte, sondern bringen sich aktiv in die Markenwelt von woom ein. In Kombination mit der neuen globalen Kampagne „enjoy the ride“ markiert dieser Schritt eine Evolution der Unternehmens-DNA des internationalen Kinder- und Jugendfahrradherstellers: Weg vom reinen Produktfokus, hin zu einer Markenwelt, die konsequent aus dem Erleben von Kindern und Jugendlichen entsteht. Es ist das Versprechen, Kindheit nicht nur zu begleiten, sondern sie zum Taktgeber für Innovation zu machen.

Seit der Gründung durch Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld stehen bei woom die Kinder im Zentrum der Entwicklung. Alle Produkte von woom werden konsequent kindgerecht, ultraleicht, langlebig und sicher entwickelt und gestaltet. Das direkte Feedback der jungen Fahrerinnen und Fahrern prägt seit jeher die woom bikes und das Zubehör.

Jetzt geht woom den nächsten logischen Schritt der Evolution. woom entwickelt nicht mehr nur für Kinder, woom entwickelt mit ihnen und ruft das erste Kids Advisory Board ins Leben. Dies ist auch der Auftakt der neuen internationalen Markenkampagne „enjoy the ride“.

Made with kids for kids

Das neu gegründete Kids Advisory Board bringt Kinder unterschiedlicher Altersgruppen und Lebenswelten zusammen und gibt ihnen eine echte, gewichtige Stimme. In Workshops und kreativen Sessions beraten die Kids woom zu Storytelling, Kampagnenideen und Markenbotschaften. Sie zeigen, wie sich Freiheit anfühlt, wie Abenteuer beginnen und wie das Aufwachsen auf zwei Rädern wirklich aussieht: ungefiltert, ehrlich und aus ihrer eigenen Perspektive. Auf Social Media gibt es Einblicke in die Zusammenarbeit, etwa mit direkten Fragen an den CEO und an den Designchef von woom oder mit Testrides aus Kinderperspektive und jeder Menge Aha-Momente.

„Mit dem Kids Advisory Board geben wir Kindern eine starke Stimme. Sie beraten uns auf Augenhöhe und bringen ihre unverfälschten Ideen direkt in unsere Markenwelt ein“, erklärt woom CEO Bernd Hake. „Das Kids Advisory Board ist für uns kein Marketing-Tool, sondern eine strategische Instanz. Die radikale Ehrlichkeit der Kinder und Jugendlichen stellt sicher, dass wir Grenzen weiter verschieben und auch morgen noch die besten Bikes der Welt bauen.“

„enjoy the ride“: Eine Kampagne, die Freiheit feiert

Parallel zur Gründung des Kids Advisory Boards startet woom die internationale Markenkampagne „enjoy the ride“. Die neue Kampagne bildet die Klammer um das gesamte Portfolio und erzählt das Aufwachsen als eine Reise voller Meilensteine – von den ersten wackeligen Metern, bis zur selbstständigen Ausfahrt, von kleinen Erfolgsmomenten bis hin zu großen Abenteuern. Die Kampagne fängt jene magischen Momente ein, die das Radfahren für Kinder so besonders machen: den Wind im Gesicht, den Stolz über den ersten erklommenen Hügel und das Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit.

Nicole Lunzer, VP of Brand bei woom, ergänzt: „Vom ersten Meter bis zum Pre-Teen-Abenteuer: Wir begleiten Familien nicht nur, wir übergeben den Kids das Mikrofon. Als Co-Creators sorgen sie dafür, dass woom über alle Altersstufen hinweg ihren Vibe trifft. So entsteht ein Markenerlebnis, das ihre Lebensrealität widerspiegelt: ungefiltert, mutig und so nah dran an dem Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern, wie nur Kinder es spüren.“

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.