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MM: Neues Musikfestival in Kloten bringt grosse Namen auf den Stadtplatz

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Neues Musikfestival in Kloten bringt grosse Namen auf den Stadtplatz

Mit «City Beats Kloten» feiert die Flughafenstadt vom 4. bis 7. Juni 2026 die Premiere ihres ersten eigenen Cityfestivals. Während vier Tagen wird der Stadtplatz zur Festivalzone mit bekannten Acts wie Bligg, Stubete Gäng, Krokus, Megawatt, Michael Schulte, Fritz Kalkbrenner und Klingande. Den Abschluss am Sonntag bildet die Live-Ausgabe des erfolgreichen Eishockey-Podcasts «Schliifts?».

Mit City Beats erhält Kloten erstmals ein eigenes Musikfestival. Vier Tage lang verwandelt sich der Stadtplatz in eine Festivalzone mit Musik, Kulinarik und urbaner Atmosphäre. Die Vorbereitungen für das Festival laufen bereits auf Hochtouren. Auf dem Stadtplatz wird gebaut, die Infrastruktur entsteht Schritt für Schritt und die Festivalbühne prägt bereits heute das Bild des Zentrums. Damit wird die Premiere von City Beats für die Bevölkerung erstmals sichtbar und erlebbar.

«Mit City Beats schaffen wir erstmals ein eigenes Festival mitten im Herzen von Kloten», sagt Veranstalter Mike Schälchli. «Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, Musik erleben und gemeinsam unvergessliche Momente geniessen können.»

Hochkarätiges Musikprogramm auf dem Stadtplatz

Das Programm von City Beats vereint unterschiedliche Musikstile und richtet sich an ein breites Publikum. Den Festivalauftakt am Donnerstag gestalten die Stubete Gäng und Mundart-Star Bligg. Am Freitag stehen mit Megawatt und den Schweizer Rocklegenden Krokus zwei bekannte Grössen der heimischen Musikszene auf der Bühne.

Der Samstag gehört modernen Pop-, Urban- und Electro-Klängen. Mit Fritz Kalkbrenner kommt einer der bekanntesten deutschen DJs und Produzenten nach Kloten. Ergänzt wird das Programm durch Jule X sowie den deutschen Singer-Songwriter Michael Schulte, der seit seinem Eurovision-Auftritt europaweit erfolgreich unterwegs ist.

«Schliifts?» und Klingande zum Festivalabschluss

Am Sonntag steht zunächst der Eishockeysport im Mittelpunkt. Der erfolgreiche Podcast «Schliifts?» mit Dino Kessler und Raphael Walser wird erstmals live auf einer Open-Air-Bühne aufgezeichnet. Mit Gästen aus der Schweizer Eishockeyszene dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf spannende Gespräche und unterhaltsame Geschichten freuen.

Für den musikalischen Schlusspunkt des Festivals sorgt anschliessend der französische Electro-Act Klingande. Mit seinen bekannten Hits und der Kombination aus DJ-Set und Live-Saxophon bildet er den Abschluss der ersten Ausgabe von City Beats Kloten.

City Beats soll Kloten langfristig bereichern

Die Veranstalter sehen City Beats als langfristiges Projekt mit Entwicklungspotenzial. Das Festival soll Jahr für Jahr wachsen und sich als fester Treffpunkt für Musikfans etablieren.

«City Beats steht für gute Musik, besondere Erlebnisse und unkomplizierte Begegnungen», sagt Mike Schälchli. «Wir möchten ein Festival schaffen, das Menschen zusammenbringt und sich langfristig als feste Grösse in der Region etabliert.»

Tickets für City Beats sind weiterhin erhältlich. Weitere Informationen zum Festivalprogramm finden sich unter www.citybeatskloten.ch.

Das Programm in der Übersicht:

Donnerstag, 4. Juni 2026: Bligg & Stubete Gang

Freitag, 5. Juni 2026: Megawatt & Krokus

Samstag, 6. Juni 2026: Fritz Kalkbrenner, Michael Schulte und Jule X

Sonntag, 7. Juni: «Schliifts Live» mit Klingande

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Freundliche Grüsse Erika Arnold Sales, Marketing und Projektleitung

Direkt: +41 44 956 58 47 Office: +41 44 956 58 58 Mobile: +41 79 514 98 86 erika@eventvermarktung.ch

TIT-PIT GmbH Undermülistr. 28 8320 Fehraltorf eventvermarktung.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_Text_City_Beats_K~estival 260101.docx