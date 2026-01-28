SEMAS IT

Steigende Lizenzkosten rücken Softwarenutzung in den Fokus

Schweiz, 28. Januar 2026 – Steigende Lizenzpreise, zunehmende Komplexität und regulatorische Abklärungen setzen Unternehmen bei der Softwarenutzung unter Druck. Vor diesem Hintergrund starten der IT-Dienstleister SEMAS IT und das Schweizer Softwareunternehmen Octosoft eine gemeinsame Initiative. Ziel ist es, insbesondere mittelgrosse und grosse Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Software- und Lizenzlandschaften transparent, konform und kosteneffizient zu steuern.

In den vergangenen Monaten rückten insbesondere die Preisanpassungen grosser Softwarehersteller der letzten Jahre verstärkt in den Fokus. So hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) jüngst eine Vorabklärung zu den Lizenzpreisen von Microsoft in der Schweiz eröffnet. Unabhängig vom Ausgang dieser Abklärung zeigt sich in der Praxis, dass viele Unternehmen nur über eine eingeschränkte Übersicht verfügen, welche Lizenzen tatsächlich genutzt werden und welche Kosten dadurch entstehen.

Transparenz statt pauschaler Annahmen

Im Rahmen der Initiative setzt SEMAS IT auf die Software OctoSAM von Octosoft. Die Lösung analysiert die installierte Softwarebasis sowie die tatsächliche Nutzung einzelner Applikationen detailliert. Dadurch lassen sich Überlizenzierungen, ungenutzte Software und potenzielle Compliance-Risiken identifizieren, insbesondere in komplexen Umgebungen mit mehreren hundert oder tausend Arbeitsplätzen.

Der Fokus liegt dabei auf Organisationen mit mehr als 200 Endgeräten, bei denen selbst kleine Abweichungen in der Lizenzierung zu erheblichen Mehrkosten führen können. Die Analyse schafft eine belastbare Entscheidungsgrundlage für IT-Verantwortliche, Geschäftsleitungen und Finanzabteilungen.

Bewährte Schweizer Lösung im Einsatz bei öffentlichen und privaten Institutionen

Octosoft entwickelt seit 2014 Werkzeuge für kostenbewusste Organisationen im privaten und öffentlichen Sektor. Die Lösungen des Unternehmens sind unter anderem bei der Kantonspolizei Bern, der Marti Bauunternehmung sowie beim Paul-Scherrer-Institut (PSI) im Einsatz. OctoSAM wird on-premises betrieben und erfüllt damit hohe Anforderungen an Datensouveränität, Datenschutz und regulatorische Sicherheit, ohne Abhängigkeit von ausländischen Cloud-Anbietern oder SaaS-Modellen.

Neben Microsoft-Lizenzierungen eignet sich die Lösung auch für die Analyse weiterer Hersteller. Ein aktuelles Beispiel ist Java bzw. Oracle: Seit 2019 gelten dort kostenpflichtige Lizenzmodelle und es werden vermehrt Audits durchgeführt. Viele Unternehmen haben diese Änderungen lange unterschätzt und sehen sich nun mit Nachforderungen oder Strafzahlungen konfrontiert.

Klare Rollen, gebündelte Kompetenz

Im Rahmen der Initiative übernimmt SEMAS IT die operative Umsetzung bei den Kunden, inklusive Analyse, Beratung und Integration in bestehende IT-Strukturen. Dank ihrer etablierten Support-Organisation kann SEMAS IT definierte Service-Level-Agreements (SLAs) garantieren. Parallel dazu fokussiert sich Octosoft auf die Weiterentwicklung der Software und den Third-Level-Support.

«Viele Unternehmen investieren heute enorm viel Zeit in Sicherheits- und Infrastrukturthemen, haben aber kaum Transparenz über ihre tatsächliche Software-Nutzung», sagt Serdar Kiziltoprak, Geschäftsführer von SEMAS IT. «Mit der Kombination aus technischer Analyse und operativer Begleitung schaffen wir eine fundierte Basis für Kostenkontrolle und Planungssicherheit.»

Kosten senken, ohne Risiken einzugehen

Die gemeinsame Initiative ermöglicht nicht nur Einsparungen, sondern reduziert auch Risiken im Hinblick auf Compliance, Audits und unerwartete Nachbelastungen. Der Ansatz bleibt dabei bewusst pragmatisch: Der Einstieg erfolgt über eine Initialanalyse, weitere Optimierungen können schrittweise folgen.

Über SEMAS IT

SEMAS IT AG, mit Sitz in Zug, ist ein Schweizer IT-Dienstleister, der sich auf ganzheitliche Lösungen in den Bereichen IT, Telefonie und Multimedia spezialisiert hat. Gegründet 2021, bietet das Unternehmen massgeschneiderte IT-Services für kleine und mittlere Unternehmen. Als zertifizierter Microsoft-Partner verfügt SEMAS IT über umfassende Expertise in der Implementierung und Betreuung von Microsoft 365, Teams, Exchange und Azure. Das Unternehmen legt grossen Wert auf direkte Kommunikation: Kunden sprechen vom ersten Moment an mit IT-Experten – ohne Umwege über Callcenter.