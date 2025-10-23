SEMAS IT

Das Ende von Windows 10 Support bringt kritische Herausforderungen für KMUs

Wie in den vergangenen Monaten bereits verschiedentlich berichtet wurde, läuft der Support für Windows 10 im Oktober endgültig aus. Unsere aktuellen Analysen zeigen: Rund 50 % der Schweizer KMU arbeiten nach wie vor mit Windows 10, häufig auf älteren Geräten, die nicht Windows 11-kompatibel sind.

Damit stehen viele Unternehmen vor akuten Herausforderungen:

Sicherheitslücken: Ohne weitere Security-Updates drohen kritische Schwachstellen und ein massives Risiko für Cyberangriffe.

Ohne weitere Security-Updates drohen kritische Schwachstellen und ein massives Risiko für Cyberangriffe. Software-Kompatibilität: Besonders branchenspezifische Anwendungen sind oft nicht auf Windows 11 ausgelegt, Systeminstabilitäten sind vorprogrammiert.

Besonders branchenspezifische Anwendungen sind oft nicht auf Windows 11 ausgelegt, Systeminstabilitäten sind vorprogrammiert. Hoher Migrationsdruck: KMU müssen jetzt entscheiden, wie sie Hardware, Lizenzen und den Umstieg effizient stemmen. Fehlende Planung führt schnell zu Produktivitätsverlusten und unerwarteten Zusatzkosten.

Wir beobachten, dass das Thema gerade in Schweizer KMU unterschätzt wird, obwohl der Countdown läuft.

Gerne teilen wir unsere Erfahrungen aus Projekten mit betroffenen Unternehmen oder vermitteln Ihnen ein Expertengespräch.

Herzliche Grüsse,

Serafina Haldimann

Über SEMAS IT

SEMAS IT AG, mit Sitz in Zug, ist ein Schweizer IT-Dienstleister, der sich auf ganzheitliche Lösungen in den Bereichen IT, Telefonie und Multimedia spezialisiert hat. Gegründet 2021, bietet das Unternehmen massgeschneiderte IT-Services für kleine und mittlere Unternehmen. Als zertifizierter Microsoft-Partner verfügt SEMAS IT über umfassende Expertise in der Implementierung und Betreuung von Microsoft 365, Teams, Exchange und Azure. Das Unternehmen legt grossen Wert auf direkte Kommunikation: Kunden sprechen vom ersten Moment an mit IT-Experten – ohne Umwege über Callcenter.

