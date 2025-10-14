bop Communications

Feuer und Flamme: Wer wird Beef Club Champion 2025?

Bild-Infos

Download

Spitzenköche und Talente liefern sich packende Duelle im Beef Club. Drei Runden, zwei Kochteams, ein Titel: Wer holt sich die Beef Club Trophäe?

MEDIENMITTEILUNG

Ab 16. Oktober

Feuer und Flamme: Wer wird Beef Club Champion 2025?

Zürich, 14. Oktober 2025 – Wenn Spitzenköche und junge Talente im «Beef Club» aufeinandertreffen, ist Hochspannung garantiert: In packenden Duellen messen sie sich mit ihrem Können, ihrer Kreativität und ihrem Improvisationstalent. Über Sieg oder Niederlage entscheidet die Jury mit Gastro-Experte Andrin Willi und Starköchin Meta Hiltebrand. Nur wer über drei Runden hinweg überzeugt, darf sich am Ende mit dem begehrten Titel «Beef Club Champion 2025» schmücken.

Eine Stunde, zwei Köche, drei Zutaten: Die Regeln bleiben ebenso einfach wie gnadenlos: Den Teilnehmenden stehen lediglich 60 Minuten zur Verfügung, um aus drei erst kurz vor Beginn enthüllten Zutaten ein aussergewöhnliches Gericht zu zaubern. Hier sind kulinarische Kreativität, Präzision und Nervenstärke gefragt, denn die Jury lässt sich nicht so leicht beeindrucken.

Das Fleisch als Herzstück: Im Mittelpunkt steht jedes Mal ein ausgesuchtes Stück Fleisch, das von Fleischfachmann Philipp Glauser ausgewählt wird. Ob ungewöhnliche Cuts oder herausfordernde Kombinationen mit Zutaten wie Sepiatinte, Lotuswurzel oder Brennnesselsamen – wer in den Kochring steigt, muss sowohl handwerkliches Können als auch Mut zum Experiment beweisen.

Der Weg zum Titel: Drei Runden trennen die Kandidat:innen vom Sieg. Wer Jury und Publikum mit kulinarischem Einfallsreichtum, technischer Finesse und Durchhaltewillen überzeugt, kann am Ende den Titel des «Beef Club Champions 2025» erringen und sich einen Platz im kulinarischen Rampenlicht sichern.

Beef Club wird produziert von Mediafisch und unterstützt von Bell.

Sendedaten: «Beef Club» ist ab dem 16. Oktober bei Joyn und ab dem 23. Oktober jeweils am Donnerstag um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Beef Club Staffel 13: Episodentexte

Folge 1: Yannick Stocker vs. Pablo Madera

Ab dem 16. Oktober bei Joyn, am 23. Oktober in SAT.1 Schweiz

Jetzt geht’s um die Wurst: Yannick Stocker (27) und Pablo Madera (27) werden mit Schweinehals, Speck, Zimtpfeffer und Sepia-Tinte herausgefordert. Unerprobt im Wursten aber getragen von Instinkt und Fantasie entstehen ganz eigene Kreationen.

Folge 2: Stefan Obrecht vs. Milos Battaglia

Ab dem 23. Oktober bei Joyn, am 30. Oktober in SAT.1 Schweiz

Stefan (46) und Milos (35), Küchenchefs aus Seniorenresidenzen, zeigen, dass Altersheime kulinarisch überraschen können: Mit Saibling, Brennnesselsamen und Kaubonbons kreieren sie ein unerwartetes Gourmet-Erlebnis.

Folge 3: Ivo Kramer vs. Kevin Toma

Ab dem 30. Oktober bei Joyn, am 06. November in SAT.1 Schweiz

Ivo (27) und Kevin (27), Sous Chef gegen Chef de Partie: Mit Rinderschulterspitz und dem berühmten T-Bone-Steak müssen sie einen extravaganten Teller zaubern – und so ihr Ticket fürs Halbfinale sichern.

Folge 4: Marcel Kokot vs. Jasdeep Singh

Ab dem 06. November bei Joyn, am 13. November in SAT.1 Schweiz

In der letzten Vorrunde treffen zwei grosse Kaliber aufeinander: Der Slawische Sternenkoch Marcel (35) gegen den indischen Traditionskoch Jasdeep (42). Mit Kalbsinnereien, Lotuswurzel und Franck Aroma kochen sie um den Einzug in die nächste Runde.

Folge 5: Erstes Halbfinale

Ab dem 13. November bei Joyn, am 20. November in SAT.1 Schweiz

Im ersten Halbfinale gilt es, Kaffee und Tee mit einem Truthahn zu einem stimmigen Gericht zu verbinden.

Folge 6: Zweites Halbfinale

Ab dem 20. November bei Joyn, am 27. November in SAT.1 Schweiz

Im zweiten Halbfinale auf dem Menü: eine ganze Kalbsschulter, Langkornpfeffer und Mariengraszopf. Wer sichert sich den Platz im Finale?

Folge 7: Finale

Ab dem 27. November bei Joyn, am 04. Dezember in SAT.1 Schweiz

Das grosse Finale: Die anspruchsvollsten Zutaten der Staffel fordern alles von den beiden Finalisten. Wer wird zum “Beef Club Champion 2025“ gekrönt und darf die legendäre Stierkopf-Trophäe mit nach Hause nehmen?

META HILTEBRAND

Seit dem ersten Tag ihrer Ausbildung brennt Meta Hiltebrand für ihren Beruf. Sie gehört zu den bekanntesten Köchinnen der Schweiz. Die Zürcher Spitzenköchin wurde bereits früh mit hohen Auszeichnungen geehrt und prägte die hiesige Gastroszene mit ihrem kreativen Stil. Mit ihrem Studio CookCouture in Zürich, ihrer Zeitschrift «Einfach Kochen» und zahlreichen TV-Auftritten begeistert sie ein breites Publikum und steht für innovative Küche mit Persönlichkeit.

ANDRIN WILLI

Andrin Willi ist Journalist, Moderator und ausgewiesener Kenner der Schweizer Kulinarik- und Hospitality-Szene. Er verantwortet das Andrin Willi Hotelrating der 150 besten Hotels der Schweiz und verfügt über langjährige Erfahrung als Juror und Moderator verschiedener Formate. Mit seinem fundierten Fachwissen und seinem Gespür für kulinarische Trends prägt er die hiesige Gastronomielandschaft seit Jahren entscheidend mit.

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit JOYN lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.

MEDIENKONTAKT

bop Communications GmbH Mara Ittig Seestrasse 356 |8038 Zürich medienstelle@bopcom.ch

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Jacqueline Sasse Limmatstrasse 275 |8005 Zürich jacqueline.sasse@seven.one