Finale bei RTLZWEI: "Kampf der Realitystars" - Kampf um den Sieg!

Sieben Realitystars kämpfen um den Einzug ins Finale.

Drei Finalisten kämpfen mit ausgeschiedenen Kompagnons um den Sieg.

Am 09. Juli 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Die letzten Tage in der Sala sind angebrochen. Sieben Realitystars haben jetzt noch die Chance, ins Finale einzuziehen. Doch am Ende können nur drei Stars um den Titel "Realitystar des Jahres" kämpfen. Wer macht das Rennen am Star-Strand von Thailand? Das große Finale von "Kampf der Realitystars" ist am 9. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

43.100 Euro gibt es dieses Jahr bei "Kampf der Realitystars" zu gewinnen. Doch wer schnappt sich diese stolze Summe? Zu Beginn der Finalfolge kämpfen noch sieben Realitystars um den Einzug ins Finale: Dennis Lodi, Giuliana Farfalla, Pinar Sevim, Martin Angelo, Tara Tabitha, Laura Lettgen und Frank Fussbroich. Doch wer schafft es am Ende wirklich bis ins große Finale? Das entscheiden zahlreiche Glücks- und Geschicklichkeitsspiele.

Das erste Spiel heißt "Last Call". Wie schon im vergangenen Jahr wird eine Telefonleitung an den Star-Strand gelegt, um die Realitystars ans Telefon zu bekommen. 2024 war die Person safe, die als Erstes den Hörer nach dem Klingeln abhob - in diesem Jahr ist es genau umgedreht. Wer als erstes abnimmt, wird nominiert. Diese Person kann dann den nächsten ans Telefon holen, auch der wird schließlich nominiert. Nur die letzte Person dieser Spielrunde ist sicher einen Schritt näher am Finale - und darf mit sofortiger Wirkung jemanden rausschmeißen!

Im Halbfinalspiel "Ich weiß doch sowas" müssen die Teilnehmer nach Münzen im Schleimbad tauchen. Diese können sie in Quiz-Kategorien wie "Sala", "Beauty" und Co. einsetzen. Wer am Ende die wenigsten Münzen besitzt, landet auf der Abschussliste. In diesem Fall trifft es Frank, Pinar und Laura. Sie wiederum müssen im Showgeschäft eine Person bestimmen, die zwei von ihnen rausschmeißen soll. Für wen entscheiden sie sich? Und vor allem: Wem kommt dieser Realitystar mit Macht zur Hilfe - und wem gibt er den finalen Tritt aus der Sala?

Am Vorabend des Finales heißt es dann: "Unglücksrad". Jeweils zwei Stars sind auf einem farblich markierten Feld zu sehen. Auf welchem Feld bleibt der Pfeil stehen - und welchen Umschlag mit "Safety" oder "Exit" ziehen die beiden? Einer muss sofort die Sala verlassen, der andere steht im Finale - und darf entscheiden, mit wem er sich das Scheinwerferlicht am Ende teilen möchte. Ausgeruht steht schließlich das actiongeladene Finale an. Wer wird in diesem Jahr als Sieger oder Siegerin den Star-Strand verlassen?

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 9. Juli 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.