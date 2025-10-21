SEMAS IT

Neues Abrechnungsmodell für IT-Services schafft Abhilfe im Kosten-Dschungel

Zug, 21. Oktober 2025 – Unerwartete IT-Rechnungen können am Ende des Monats für böse Überraschungen sorgen. Deswegen führt SEMAS IT das Flatrate-Modell für IT-Dienstleistungen ein. Statt nach Stundensätzen abzurechnen, erhalten Unternehmen klar definierte, im Vorfeld bekanntgegebene Pauschalpreise, die volle Planungs- und Kostensicherheit bieten.

Gemäss einer Prognose von Gartner steigen die weltweiten IT-Ausgaben 2025 um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich dafür sind vor allem höhere Preise für wiederkehrende Leistungen, mit der Folge, dass viele Unternehmen mit unvorhersehbaren Mehrkosten rechnen müssen, die sich nicht im Voraus budgetieren lassen.

Mit dem Konzept einer Flatrate-Abrechnung wird diesem Problem entgegengewirkt: Ob laufende Systembetreuung, Sicherheitsupdates, Support oder Projektbegleitung; Unternehmen wissen so künftig schon vor Projektstart genau, welche Kosten am Monatsende anfallen. Die neue Flatrate-Lösung umfasst alle vereinbarten Services und schliesst unerwartete Nachbelastungen aus.

Effizienzgewinn und faire Kalkulation

Mit festen monatlichen Pauschalpreisen bietet SEMAS IT von Anfang an volle Kostentransparenz. Die vereinbarten Leistungen sind klar definiert, wodurch IT-Ausgaben langfristig planbar bleiben und unerwartete Nachbelastungen entfallen. Das neue Modell verzichtet auf minutengenaue Abrechnungen und aufwendige Nachkalkulationen, ein einziger transparenter Betrag genügt.

Der geringere administrative Aufwand entlastet die Kund:innen und schafft Freiraum für das Kerngeschäft. Gleichzeitig können sich die IT-Expert:innen uneingeschränkt auf Qualität und Sicherheit konzentrieren: Sie arbeiten proaktiv, optimieren Prozesse und beseitigen potenzielle Schwachstellen, ohne dass steigende Kosten zu befürchten sind. So entstehen nachhaltige, sichere IT-Strukturen, die Unternehmen langfristig stärken.

«Wir wollen, dass unsere Kund:innen sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne am Monatsende von variablen IT-Kosten überrascht zu werden», erklärt Serdar Kiziltoprak, Inhaber von SEMAS IT. «Mit Pauschalpreisen schaffen wir Kostentransparenz und Vertrauen, eine grundlegende Basis für langfristige Partnerschaften.»

Sicherheit und Service bleiben zentral

SEMAS IT kombiniert das neue Abrechnungsmodell mit seiner bewährten Expertise in IT-Sicherheit und Systemintegration. Von der Implementierung von Microsoft-365-Umgebungen bis zu automatisierten Schnittstellen bietet das Unternehmen umfassende IT-Betreuung aus einer Hand und jetzt mit maximaler Kostentransparenz.

Über SEMAS IT

SEMAS IT AG, mit Sitz in Zug, ist ein Schweizer IT-Dienstleister, der sich auf ganzheitliche Lösungen in den Bereichen IT, Telefonie und Multimedia spezialisiert hat. Gegründet 2021, bietet das Unternehmen massgeschneiderte IT-Services für kleine und mittlere Unternehmen. Als zertifizierter Microsoft-Partner verfügt SEMAS IT über umfassende Expertise in der Implementierung und Betreuung von Microsoft 365, Teams, Exchange und Azure. Das Unternehmen legt grossen Wert auf direkte Kommunikation: Kunden sprechen vom ersten Moment an mit IT-Experten – ohne Umwege über Callcenter.

