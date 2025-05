Liechtensteinisches Landesmuseum

Nah am Krieg. Liechtenstein 1939 bis 1945

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Die sechs Jahre des Zweiten Weltkrieges übersteht das Fürstentum Liechtenstein ohne Besetzung oder Zerstörung. Dennoch ist das neutrale Land ohne Armee ständig in Gefahr. Mit seinen 11'000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt es zwischen dem kriegführenden Deutschland und der bewaffnet neutralen Schweiz. An die Eidgenossenschaft kann man sich anlehnen. Doch von Deutschland her, dem sogenannten Dritten Reich, droht der Anschluss, den auch hiesige Anhänger und Anhängerinnen des Nationalsozialismus anstreben und damit die Gesellschaft spalten. Das Leben für die Menschen ist schwierig, die Zukunft Liechtensteins als unabhängiger Staat ungewiss.

In zehn Themenbereichen zeigt die Ausstellung, wie die Menschen in Liechtenstein diese belastende Kriegszeit erleben, bis der mörderische Krieg am 8. Mai 1945 in Europa endet.

Die Sonderausstellung wird mit einem interessanten Rahmenprogramm begleitet.

Alle Informationen zur Sonderausstellung Nah am Krieg. Liechtenstein 1939 bis 1945 auf www.landesmuseum.li.

Gemeinsam erinnern im Rheintal. 1938-1945

Erstmals finden sich Museen aus Liechtenstein, Österreich und der Schweiz zusammen und realisieren gemeinsam - 80 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs - ein grenzüberschreitendes Gedenkprojekt. Projektpartner sind das Museum Prestegg in Altstätten SG, das Jüdische Museum Hohenems und das Liechtensteinische LandesMuseum. Besuchen Sie die Sonderausstellung im LandesMuseum und Sie erhalten vergünstigten Eintritt ins Museum Prestegg Altstätten und ins Jüdische Museum Hohenems - und umgekehrt. Alle Informationen zum Projekt Gemeinsam erinnern im Rheintal. 1938-1945 auf: www.gemeinsam-erinnern.ch