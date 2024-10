Premia legt den an der HKEx notierten FTSE TWSE Taiwan 50 ETF auf, der auf Steuer- und Kosteneffizienz ausgelegt ist

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, ein führender ETF-Anbieter in Hongkong, gibt heute die Notierung des Premia China STAR50 ETF an der HKEX bekannt. Dieser physisch replizierende ETF bietet den kosteneffizientesten und bequemsten Zugang zu den aufstrebenden Marktführern am STAR Board der ...

mehr