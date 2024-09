Manor AG

Neu bei Manor und bereits heiss begehrt: Lieblingsprodukte der Kund*innen aus dem Balea Sortiment

Basel

Als Schweizer Beauty Destination Nr. 1 baut Manor das Sortiment kontinuierlich aus! So finden Kund*innen bei Manor neu eine Auswahl von bis zu 150 Qualitätsprodukten der begehrten dm Beauty-Eigenmarke Balea. Schweizweit in allen Manor Warenhäusern wie auch online auf manor.ch.

Der Verkaufsstart kann als voller Erfolg bezeichnet werden! Das hier sind die aktuellen Topseller, die Beauty-Lieblinge im Store, online und auf Social Media - zu erstklassigen Preisen:

Reinigungsöl Arganöl, Balea / Augenpads Kaktus 2St, Balea / Cremedusche Vanille & Kokos 300ml, Balea / Seife Pfirsich & Kokos 500ml, Balea / Lippen sensitiv 2x 4.8g, Balea

Handcreme Urea 100ml, Balea / Erfrischendes Waschgel 150ml, Balea / Shampoo Aqua Hyaluron 250ml, Balea / Vitamin C Gesichtsserum 30ml, Balea / Bodylotion Mandelöl 200ml, Balea

Und damit nicht genug: Im Rahmen der Partnerschaft dm X Manor sollen weitere ausgewählte Produkte in der Angebotspalette von Manor folgen.

"Der Verkaufsstart von Balea bei Manor ist ein voller Erfolg. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit dm-drogerie markt, welche das Angebot von Manor ideal erweitert und mit Qualität zum besten Preis begeistert", so Felix Potocnik, Category Director Beauty.

"Die starke Nachfrage in den Grenzregionen zeigt uns, dass die Produkte unserer dm-Marken bei den Menschen in der Schweiz sehr beliebt sind. Die Kooperation mit Manor ermöglicht es uns, mit unseren Marken noch zugänglicher für die Menschen in der Schweiz zu sein. Wir schätzen die Manor-Gruppe für ihre händlerische Exzellenz und freuen uns auf die starke Partnerschaft mit der grössten Warenhausgruppe der Schweiz", sagt Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt.

Die Partnerschaft mit dm-drogerie markt ergänzt das Angebot von Manor ideal und die dm-Eigenmarke Balea erhält von Konsument*innen regelmässig Bestnoten, bestätigt durch Top-Bewertungen unabhängiger Testinstitute in Produkt- und Preisvergleichen. Die Position von Manor als Marktführerin wird mit dieser Kooperation weiter gestärkt, ebenso der Ausbau der Vorreiterrolle in Beauty & Parfümerie durch neue, trendige, innovative sowie nachhaltige Marken (Green Beauty).

HIER geht's zu den Balea Produkten online auf manor.ch

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

www.manor.ch