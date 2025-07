Global Energy Prize

Global Energy Prize an drei Wissenschaftler aus China, den USA und Russland verliehen

Das Internationale Komitee des Global Energy Prize hat die Preisträger für die Ausgabe 2025 bekannt gegeben.

Der Preis in der Kategorie „Conventional Energy" ging an Jinliang He, Vorsitzender des Instituts für Hochspannungsforschung und Professor an der Tsinghua-Universität in China. „Diese Anerkennung würdigt nicht nur meine Arbeit, sondern auch die gemeinsamen Anstrengungen herausragender Köpfe, die sich für eine nachhaltige Energieversorgung einsetzen. Sie beleuchtet eine gemeinsame Vision, die Welt sicher und effizient mit Energie zu versorgen. Ich widme diese Auszeichnung der Verbindung von Innovation und fortschrittlichen Technologien für Ultrahochspannungsübertragungssysteme", erklärte Jinliang He.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Preises wurde die Auszeichnung in der Kategorie „Non-Conventional Energy" an eine Frau verliehen, Yu Huang, Professorin und Abteilungsleiterin an der University of California, Los Angeles (USA). Sie wird für Innovationen im Bereich der Katalysatorentwicklung ausgezeichnet, die die Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Brennstoffzellen erheblich verbessern.

„Es ist mir eine große Ehre und ich fühle mich zutiefst geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Meine Gruppe entwickelt Designerkatalysatoren und arbeitet daran, die Lücke zwischen Entdeckung und Einsatz zu schließen, indem wir neue Materialien für die Energieumwandlung und -speicherung nutzbar machen. Ich habe das große Glück, mit einer außergewöhnlichen Gruppe von Studierenden, Postdoktoranden und Mitarbeitern zusammenarbeiten zu dürfen. Ihre Kreativität und Leidenschaft machen all dies möglich", sagte Yu Huang.

Der russische Wissenschaftler Vladislav Khomich, Forschungsleiter am Institut für Elektrophysik und Elektrische Energie der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAS), wurde in der Kategorie „New Ways of Energy Application" ausgezeichnet. Er erhält den Preis für herausragende Beiträge zur Entwicklung, Schaffung und Grundlagenforschung von Plasmatechnologien und gepulster Energie.

Die Namen der Preisträger wurden aus einer Auswahlliste von 15 Wissenschaftlern aus acht Ländern ausgewählt. Insgesamt wurden 90 Einreichungen aus 44 Ländern und Regionen weltweit in den Nominierungszyklus aufgenommen.

Der Ausschuss unter der Leitung des Friedensnobelpreisträgers Rae Kwon Chung traf die endgültige Entscheidung.

„Die globale Wissenschaft steht vor globalen Herausforderungen, und es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass unsere Fähigkeit, diese schnell zu lösen, die Zukunft der Zivilisation bestimmen wird. Zu den größten Herausforderungen zählen der Übergang zu sauberen Technologien für die Erzeugung, Speicherung und Übertragung von Energie sowie die Suche nach Lösungen, mit denen der globale Klimawandel wirksam bekämpft werden kann", erklärte Rae Kwon Chung.

