DocuMatrix GmbH

Länderübergreifende Fusion im Outputmanagement

Österreich/Deutschland/Schweiz (ots)

Die Fusion erweitert das Produktportfolio und stärkt den Mehrwert für die Kundschaft

DocuMatrix und Formware gaben am 18.02.2025 ihre Fusion bekannt. Ziel dieser Vereinigung ist es Synergien zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Kunden einen erweiterten Service zu bieten.

Eine Fusion mit Herz: DocuMatrix und Formware vereinen ihre Kräfte

Was als Begegnung auf Messen und Ausschreibungen begann, mündet nun in eine strategische Partnerschaft mit Weitblick: Die Unternehmen DocuMatrix und Formware haben über die Jahre erkannt, welch enormes Potenzial in einer Zusammenarbeit steckt. Im August 2023 starteten erste Gespräche über eine Vertriebspartnerschaft - schnell wurde klar, dass die Synergien weit über den Vertrieb hinausreichen.

DocuMatrix, 1999 gegründet, ist ein etabliertes Softwareunternehmen mit Standorten in Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen hat sich auf Business Process Management, komplexes Datenmanagement und Customer Communication Management spezialisiert. Mit einem innovativen Produktportfolio - von dynamischer Dokumentenerstellung über Output-Management bis hin zu Electronic Shelf Labels - automatisiert DocuMatrix Kommunikationsprozesse auf höchstem Niveau. Rund 45 Mitarbeitende, hauptsächlich in Forschung und Entwicklung, treiben die Weiterentwicklung der Lösungen voran.

Formware blickt auf eine noch längere Unternehmensgeschichte zurück: 1988 im oberbayerischen Raum gegründet, zählt es heute zu den führenden Anbietern für automatisiertes Output-Management und digitale Archivierung. Mit über 3.000 Kunden und mehr als 35.000 Anwendern setzt das Unternehmen Maßstäbe in puncto Sicherheits- und Qualitätsstandards sowie Skalierbarkeit. Formware beschäftigt über 70 Mitarbeitende und überzeugt durch Flexibilität, Agilität und eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur.

Die Fusion dieser beiden Spezialisten ist mehr als eine wirtschaftliche Entscheidung - sie ist eine strategische Allianz, die den Markt für digitale Kommunikationslösungen nachhaltig prägen und vor allem Kunden sowie Nutzern neue Maßstäbe in Effizienz, Qualität und Innovation bieten wird.

Die Unternehmen Formware und DocuMatrix bleiben bestehen und wurden unter der OMS-Gruppe zusammengefasst. In der Geschäftsführenden Ebene der Gruppe sind eingesetzt: Markus Gruber & Steffen Böhringer (Co-CEO), Thorsten Schatz - CFO

Die leitenden Funktionen in den vereinten Unternehmen bleiben erhalten, mehr noch es wird jeweils dort das Potenzial erweitert, wo bereits jetzt die größte Expertise liegt, um standortübergreifend starke Teams zu behalten und zu etablieren. Durch die Förderung interner Wissenstransfers werden Expertisen und Prozesse für eine optimale länderübergreifende Zusammenarbeit weitergegeben.

Eine komplette Wertschöpfungskette

Das vorhandene Produktportfolio beider Unternehmen wird zusammengeführt und ermöglicht damit eine lückenlose Abdeckung der Wertschöpfungskette in der Kundenkommunikation, um damit den Mehrwert für die Kunden für die Zukunft zu sichern. Die Veröffentlichung der gemeinsamen neuen Produkt-Suite und des Marken-Auftrittes ist Ende März beim CIO-Summit in Wien geplant.