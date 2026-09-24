Stromverbrauch daheim senken während einer Reise
Tipps und Checkliste von Grünwelt Energie Österreich
Wien (ots)
Auch wenn man auf Reisen ist, verursacht der eigene Haushalt weiterhin Stromkosten. Ökostromanbieter Grünwelt Energie erklärt österreichischen Verbrauchern Einsparpotenziale und leicht umzusetzende Maßnahmen, die die Haushaltskasse entlasten und wertvolle Ressourcen schonen.
Versteckte Stromfresser ausschalten
Der heimliche Stromverbrauch entsteht unter anderem durch den Standby-Betrieb von Elektrogeräten wie Fernseher, Konsolen, Heimkinosystemen, Computern, Küchengeräten und WLAN-Routern. Werden diese Geräte vollständig vom Netz getrennt, reduziert sich der Energieverbrauch sofort. Achten Verbraucher nicht nur in der Reisezeit darauf, die Stecker der Standby-Geräte komplett auszustecken, können Sie in einem Einfamilienhaushalt rund 90 Euro und in einer Wohnung um die 50 Euro jährlich sparen. Eine schaltbare Steckerleiste erleichtert dies erheblich.
Ein weiterer Energiespartipp ist, Heizungsanlage und Warmwasserspeicher auf Urlaubs- bzw. Sommerbetrieb umzustellen. Zudem lohnt es sich, einen leeren Kühlschrank vor längeren Reisen abzutauen, abzuschalten und die Türen offen zu lassen. Letzteres verhindert Schimmel- bzw. Geruchsbildung.
Reise-Checkliste zum Energiesparen daheim:
- Unterhaltungselektronik: TV, Receiver und Spielekonsolen komplett ausstecken
- Bürogeräte: PC, Bildschirme und Drucker vollständig ausschalten
- WLAN-Router: nach Bedarf ausstecken
- Kühlgeräte: Kühlschrank sowie Gefrierfach abtauen oder richtig einstellen
- Küchengeräte: Herd, Kaffeemaschine und Mikrowelle ausschalten
- Warmwasser: Boiler und Warmwasserspeicher auf Sparbetrieb schalten
- Fenster und Armaturen: Fenster schließen und Wasserhähne zudrehen
- Ladekabel: Alle Netzteile aus den Steckdosen entfernen
- Sicherungen: Stromkreise nur dort deaktivieren, wo es keine wichtigen Geräte betrifft
"Diese einfachen Handgriffe vor einer Reise können von jeder Verbraucherin und jedem Verbraucher umgesetzt werden, um auch in Abwesenheit Energie und Kosten zu sparen", betont Grünwelt.
Über Grünwelt
Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.
Pressekontakt:
Grünwelt Energie GmbH
Fleischmarkt 1 / 6. Etage
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