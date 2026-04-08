BÖRLIND GmbH

ANNEMARIE BÖRLIND erhält den PETA VEGAN AWARD 2026 in der Kategorie "Beauty"

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Calw (ots)

Das ANTI-AGING MAKE-UP von ANNEMARIE BÖRLIND wurde von PETA Deutschland e.V. mit dem PETA VEGAN AWARD 2026 in der Kategorie "Beauty" ausgezeichnet. Damit erhält erneut ein Produkt von ANNEMARIE BÖRLIND diese besondere Anerkennung. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Tierschutzorganisation Produkte und Unternehmen, die durch ihre konsequent vegane, tierfreundliche und nachhaltige Ausrichtung Maßstäbe setzen und den Wandel hin zu einer ethischeren Konsumkultur vorantreiben.

Das ANTI-AGING MAKE-UP überzeugt durch die volle Kraft der Natur: der Bio-Lifting-Wirkstoff der Parakresse, welcher die biochemischen Funktionen der Haut stimuliert, stärkt das Collagen-Netzwerk und verleiht den Gesichtskonturen mehr Spannkraft. Kamelienöl stärkt zudem die Hautbarriere und glättet feine Linien und Fältchen. Besonders bei normaler bis trockener Haut, verleiht das ANTI-AGING MAKE-UP ein strahlendes Finish.

"Tierversuchsfrei, vegan, super Deckkraft und voller Power-Wirkstoffe. Wir freuen uns, dass man mit unserem Make-up keine Kompromisse machen muss.", sagt Alicia Lindner, Co-CEO und Mitinhaberin von Börlind. "In wirklich jeder Hinsicht sind wir stolz! Danke für die tolle Auszeichnung!"

Der PETA VEGAN AWARD wird jährlich vergeben und zeichnet Unternehmen, Marken und Produkte aus, die sich aktiv für eine tierfreundliche Zukunft einsetzen. Mit der Preisvergabe möchte PETA Deutschland sowohl Verbraucherinnen und Verbraucher inspirieren als auch die Innovationskraft der veganen Wirtschaft würdigen.

Mit der Auszeichnung reiht sich ANNEMARIE BÖRLIND in eine wachsende Zahl von Pionierunternehmen ein, die mit Kreativität, Verantwortung und Leidenschaft dazu beitragen, den Markt nachhaltig zu verändern und den Tierschutzgedanken in der Gesellschaft zu verankern.

"Wahre Schönheit entsteht im Einklang - mit sich selbst, der Natur und der Wissenschaft." Alicia Lindner - Inhaberin und Geschäftsführerin.

Seit drei Generationen folgen wir als Familienunternehmen dieser Überzeugung. Inmitten des Schwarzwalds verbinden wir die Kraft der Natur mit fortschrittlichster Forschung und schaffen so etwas Einzigartiges: Hochwirksame Naturkosmetik, die neue Standards setzt.

In unserem eigenen Naturlabor entfesseln wir die tiefen Kräfte der Natur und entwickeln preisgekrönte Wirkstoffkomplexe und natürliche Formulierungen, die nicht nur sichtbar pflegen, sondern auch spürbar guttun. Denn bei allem, was wir tun, haben wir immer das große Ganze im Blick: den respektvollen Umgang mit der Haut, den Menschen und unserer Umwelt. Look beautiful, act beautiful, be beautiful.