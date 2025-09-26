PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Dritte Staatskundeprüfung 2025

Vaduz (ots)

Am Freitag, 19. September 2025, hat das Ausländer- und Passamt die zweite Staatskundeprüfung im laufenden Jahr durchgeführt. Insgesamt haben 23 Personen an der Prüfung teilgenommen. Die Erfolgsquote der Prüfung für die Niederlassung lag bei 83.3% respektive bei 94.1% für die liechtensteinische Staatsbürgerschaft.

Zur Prüfung für den Erhalt der Niederlassung sind 6 Personen angetreten. Davon haben 5 Teilnehmende die Prüfung erfolgreich absolviert. 16 von 17 Personen haben die Prüfung zum Erhalt der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft bestanden.

Für den Erhalt der unbefristeten Niederlassungsbewilligung umfasst die Prüfung 21 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Der Test gilt als bestanden, wenn 14 Fragen richtig beantwortet sind. Für den Erhalt der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft sind die Anforderungen höher. Es müssen mindestens 18 von 27 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten korrekt beantwortet werden.

Die nächste Staatskundeprüfung findet am Freitag, 12. Dezember 2025, um 14.00 Uhr, statt. Anmeldungen nimmt das Ausländer- und Passamt bis 30. November 2025 entgegen. Weitere Informationen zu den Staatskundeprüfungen finden sich auf www.apa.llv.li.

Pressekontakt:

Ausländer- und Passamt
Michaela Nigg
T +423 236 61 59
michaela.nigg@llv.li

