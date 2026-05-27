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Denner dreht Western mit Terence Hill und Granit Xhaka

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Zürich (ots)

Denner überrascht die Fussballwelt mit einem einzigartigen Filmprojekt. Passend zur bevorstehenden Fussball-Weltmeisterschaft veröffentlicht Denner den Kurzfilm "The Socceritos", der am 27. Mai 2026 im Kino Corso in Zürich Premiere feiert und danach auf allen Denner-Kanälen zu sehen ist. Western-Legende Terence Hill und die Fussballstars Granit Xhaka, Zeki Amdouni und Ana Maria Markovic stehen vor der Kamera. Sie sind die "Socceritos". Echte Pioniere, die den Fussball in den Wilden Westen gebracht haben wie Denner den Discount in die Schweiz. Und genau wie das Discount Original setzen sich auch die "Socceritos" gegen alle Widerstände durch.

Drei Freunde für ein Halleluja

Im Zentrum des Films stehen die drei furchtlosen Gefährten Terence, Granit und Zeki, die von Stadt zu Stadt ziehen und die Menschen im Wilden Westen für das Spiel mit dem runden Leder begeistern. Doch in einem verschlafenen Nest stossen die "Socceritos" auf Widerstand: Ein lokaler Schurke will unter keinen Umständen zulassen, dass in seiner Stadt gekickt statt geballert wird. Die Situation spitzt sich zu - bis eine Wette darüber entscheidet, ob der Fussball auch hier triumphiert.

Tradition und Moderne vereint

Seither ist viel Zeit vergangen, doch die Leidenschaft der "Socceritos" lebt weiter im Fussball, der sich ständig weiterentwickelt. Er wird moderner und dynamischer - genau wie Denner, der seine Läden und sein Sortiment auffrischt. Keine staubigen Holzkisten, sondern herausgeputzte Regale, keine Goldnuggets, sondern apple pay, keine Dosenbohnen, sondern frisches und knackiges Gemüse. Okay, den guten Whiskey finden Grossstadt-Cowboys und -Girls auch weiterhin im Angebot. Wie im Fussball gehen auch bei Denner Tradition und Moderne Hand in Hand.

Zwischen Spanien, Spielfeld und Saloon: Die Dreharbeiten

Gedreht wurde "The Socceritos" in Spanien. In den klassischem Western-Kulissen wurden bereits frühere Filme mit Terence Hill realisiert. Regie führte der Schweizer Regisseur und Drehbuchautor Reto Salimbeni. Für die Crew bedeutete das Projekt eine Mischung aus Nostalgie, Humor und sportlicher Leidenschaft. "Der Spirit, der während der Dreharbeiten entstand, hat dieses einzigartige Werk erst möglich gemacht. Das Engagement aller Beteiligten war von der Entstehung bis zur Realisation der Idee unglaublich" sagt Raphael Werner, Leiter Bereich Kunde bei Denner und fügt an: "Wir wünschen allen Fussball- und Westernfans viel Spass und packende Fussballmomente mit den "Socceritos"."

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Fotos der Dreharbeiten