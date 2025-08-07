Grünwelt Energie Österreich

Grünwelt Energie informiert: Künftig Lieferantenwechsel in 24 Stunden möglich

Wien (ots)

Mit der bereits in Kraft getretenen EU-Strombinnenmarktrichtlinie 2019/944 wird auch in Österreich der Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24 Stunden möglich. Die praktische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Rahmen des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Grünwelt Energie erklärt, welche Vorteile für Verbraucher künftig entstehen und wie ein Wechsel grundsätzlich abläuft.

Wenn aktuell in Österreich ein Stromanbieter-Wechsel beauftragt wird, kann dies - wenn alle notwendigen Daten vorliegen - noch bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen. Im Rahmen des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) wird es hier zu einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses kommen. Künftig koordiniert der neue Anbieter den Wechsel dann innerhalb eines Werktages. Dies bedeutet jedoch nicht einen Lieferbeginn innerhalb von 24 Stunden, sondern betrifft die Marktkommunikation und technische Anmeldung. Trotzdem ermöglicht die Umsetzung der EU-Richtlinie für Kunden eine vielfach beschleunigte Wechseloption.

So läuft der Anbieterwechsel zu Grünwelt Energie ab

Grundsätzlich ist ein Wechsel zu einem neuen Stromanbieter kein schwieriges Unterfangen. Zu prüfen ist vorab eine etwaige Kündigungsfrist des laufenden Vertrages. Verbraucher achten bei neuen Anbietern auf Tarifkosten, Laufzeit und häufig auch darauf, ob der Strom - wie bei Grünwelt Energie - aus 100 Prozent erneuerbaren Energien stammt. Ist der neue Lieferant ausgewählt, müssen Kunden Zählerpunktbezeichnung und Kontaktdaten an diesen übermitteln. Der neue Anbieter kündigt den alten Vertrag und übernimmt alle Formalitäten.

Bereits jetzt zu nachhaltiger Energie wechseln

"Die Beschleunigung des Wechselprozesses wird ein Vorteil für alle Verbraucher werden. Kunden, die schon jetzt auf zertifizierten Ökostrom umsteigen möchten, bieten wir verschiedene attraktive Tarife an", erklären die Experten von Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.