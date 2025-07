Grünwelt Energie Österreich

Ökostrom-Anbieter Grünwelt Energie rät zur Heizungserneuerung im Sommer

Der Umstieg auf eine zukunftsfähige und energieeffiziente Wärmeversorgung ist besonders in den Sommermonaten vorteilhaft. Wer zum Beispiel auf die umweltfreundliche Wärmepumpen-Technologie umsteigen möchte, trifft im Sommer im Normalfall auf weniger ausgelastete Fachbetriebe. Einerseits bekommen Interessenten so schneller einen Termin und gleichzeitig besteht die Chance auf geringere Auftragskosten. Die warme Jahreszeit bietet auch den großen Vorteil, dass in der Regel kein Heizbetrieb notwendig ist. So bleibt genügend Zeit, die Installation genau zu planen, bauliche Maßnahmen durchzuführen und die Anträge für Förderungen zu stellen. Mit Grünwelt Energie lässt sich die Wärmepumpe dann mit Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien betreiben - für einen rundum ökologischen Fußabdruck.

Umfangreiche Fördermaßnahmen - frühzeitig beantragen lohnt sich

In Österreich können Verbraucher von diversen Förderungen bei der Heizungsmodernisierung profitieren. Hierbei ist immer eine frühestmögliche Beantragung vorzuziehen, um entsprechend schneller eine Zusage zu bekommen und in die weiteren Planungen gehen zu können.

Bei einem Umstieg auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Förderung von knapp über 25.000 Euro möglich. Für einkommensschwache Haushalte wird sogar eine komplette Kostenübernahme im Rahmen des Programms "Sauber Heizen für Alle" angeboten. Bundes- und Landesförderungen können kombiniert werden. Zusätzlich ist die Öko-Sonderausgabenpauschale steuerlich absetzbar. "Voraussetzung für die Förderung ist in der Regel der Austausch fossiler Heizsysteme wie Öl-, Gas- und Kohle-Heizungen sowie die Installation durch einen Fachbetrieb", erklärt das Team von Grünwelt Energie.

Testbetrieb und Optimierung vor dem Winter

Ist die neue Heiztechnologie noch in der wärmeren Jahreszeit installiert, können Funktion und Zuverlässigkeit ausgiebig geprüft werden. Für Nachbesserungen bleibt dann genug Zeit - bevor der Winter naht.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.