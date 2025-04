Designwerk Technologies AG

Pressemitteilung: Weltpremiere auf der BAUMA -Erster vollelektrischer LKW mit Hubarbeitsbühne und Arbeitshöhe von 56 Metern

Weltpremiere auf der Bauma 2025: Erster vollelektrischer LKW mit Hubarbeitsbühne und einer Arbeitshöhe von 56 Metern

München, 02. April 2025 - Bronto Skylift, ein weltweit führender Anbieter von Arbeitsbühnen und Designwerk Technologies, präsentieren im April 2025 auf der Bauma in München eine Weltneuheit: den ersten vollelektrischen E-LKW mit Hubarbeitsbühne und einer maximalen Arbeitshöhe von 56 Metern.

Nachhaltigkeit trifft Leistung

In enger Zusammenarbeit mit der Rohr AG, einem führenden Schweizer Anbieter von professionellen Reinigungsdienstleistungen, und der Designwerk Technologies AG, einem Schweizer Pionier der Elektromobilität, hat Bronto Skylift eine elektrisch betriebene Hubarbeitsbühne in Kombination mit einem vollelektrischen LKW entwickelt. Diese innovative Lösung kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung der Bronto Hubarbeitsbühnen mit den Vorteilen eines emissionsfreien und leisen Antriebs.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden eine umweltfreundliche Alternative anbieten können, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen", sagt Dominik Keller, Global Access Segment Director bei Bronto Skylift. „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft für die Branche. Die Initiative der Rohr AG war entscheidend für die Entwicklung dieses Produkts und wir danken Designwerk für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Rohr AG: Pionier für nachhaltige Höhenreinigung

Patrick Dörge, Chief Operating Officer der Rohr AG, ergänzt: "Wir konnten unser langjähriges Know-how in der Fenster- und Fassadenreinigung direkt in die Entwicklung einbringen. Wir werden das Fahrzeug nach der Messe in Betrieb nehmen und sind stolz darauf, dass wir weltweit das erste Unternehmen sein werden, das eine elektrische Hebebühne mit diesen Dimensionen einsetzt."

In der Schweiz fordern immer mehr Grossstädte von ihren Dienstleistern ein CO2-armes Verhalten. "Unsere Kunden werden in Zukunft flächendeckend Elektrofahrzeuge verlangen, ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten. Mit diesem Projekt zeigen wir, dass wir bei emissionsarmen Lösungen eine Vorreiterrolle einnehmen", ergänzt Dörge.

Technische Innovation von Bronto Skylift

Die neue Hubarbeitsbühne basiert auf der bewährten S-XR-Serie von Bronto Skylift und überzeugt durch seine technischen Daten:

Arbeitshöhe: 56 Meter Arbeitsreichweite: 41 Meter Arbeitskorblast: 600 kg Drehung des Arbeitskorbs: 2 x 90° Ausziehbarer Arbeitskorb: Breite bis zu 3.7 m (Option, die von Rohr ausgewählt wurde) Gesamtgewicht des Fahrzeugs: 30 t

Zu den weiteren Optionen und Merkmalen gehören eine Waschanlage mit integrierter Wasserleitung, Steckdosen im Käfig sowie ein 360-Grad-Kamerasystem für mehr Sicherheit.

Designwerk E-LKW: Der Experte für die Elektromobilität von Spezial-LKWs

Der von Designwerk Technologies entwickelte Elektro-LKW MC 8x2R hat folgende Eigenschaften:

Vier Achsen mit drei gelenkten Achsen für optimale Manövrierfähigkeit 500 kWh Batteriekapazität: Garantiert volle Leistung über einen ganzen Arbeitstag für die Fahrt und Arbeiten mit Kran und Hubarbeitsbühne ohne lokale CO2- oder Lärmemissionen Vier leistungsstarke Antriebsmotoren sorgen für starken, geräuscharmen Vortrieb und gute Steigfähigkeit Elektrischer Nebenantrieb: Liefert die nötige Kraft für anspruchsvolle Hebearbeiten

Präsentation auf der Bauma 2025

Die Weltpremiere dieses revolutionären Kundenfahrzeugs der Rohr AG findet im April 2025 auf dem Stand von Bronto Skylift auf dem Freigelände der Bauma in München statt. Die Rohr AG will die vollelektrische Lösung vor allem für anspruchsvolle Fassaden- und Fensterreinigungsarbeiten im urbanen Raum einsetzen und dabei ihren ökologischen Fussabdruck deutlich reduzieren.

"Unser Elektro-LKW entspricht dem Wunsch unserer Kunden, den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Ausserdem reduziert er die Lärmbelastung. Bei einem herkömmlichen Fahrzeug ist der Dieselmotor ständig in Betrieb und macht viel Lärm. Der Elektro-LKW ist sehr leise, was sowohl den Komfort unserer Mitarbeiter als auch den Komfort auf den Baustellen unserer Kunden erhöht", so Dörge abschliessend.

Über Bronto Skylift

Bronto Skylift ist ein finnischer Hersteller von Hubrettungsbühnen und Hubarbeitsbühnen. Mit über 6700 ausgelieferten Fahrzeugen in mehr als 120 Ländern seit der Gründung ist das Unternehmen Weltmarktführer. Seit 2010 hält das Unternehmen den Weltrekord für Feuerlöschbühnen auf einem LKW-Fahrgestell mit einer Höhe von 112 Metern.

Über Rohr AG

Die Rohr AG erbringt seit 1930 Unterhalts- und Spezialreinigungsdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden. Sie ist das grösste zentral geführte Spezialreinigungsunternehmen der Schweiz, arbeitet in allen Branchen und ist Partner der PHM-Gruppe.

Über Designwerk

Die Designwerk Technologies AG ist seit 2008 ein Schweizer Pionier in der Elektromobilität. Der Nutzfahrzeugspezialist entwickelt Hochvolt-Batteriesysteme, Schnellladetechnologie und Elektro-LKW für spezielle Anwendungen. Die Volvo Group ist seit 2021 an Designwerk beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen 220 Mitarbeitende an drei Standorten in Winterthur (CH) und einem Standort in Lottstetten (DE).

