NS-Raubkunst: Entscheide der Stiftung Kunstmuseum Bern zu den Grundlagen zum Umgang mit NS-Raubkunst sowie der Herausgabeforderung der Erben nach Carl Sachs

Am 28. April 2025 hat die Stiftung Kunstmuseum Bern ihre in den letzten Jahren entwickelte Haltung zum Umgang mit NS-Raubkunst konsolidiert und erweitert. Mit einem eigenen Grundlagendokument wird die Haltung der Stiftung verständlich und transparent dargestellt.

In der gleichen Sitzung hat die Stiftung Kunstmuseum Bern über die Herausgabeforderung der Erben nach Carl Sachs für das Gemälde Le Chemin des Bois à Ville-d’Avray (1879) von Alfred Sisley aus der eigenen Sammlung entschieden. Die Stiftung Kunstmuseum Bern wird das Eigentum an dem Gemälde aufgeben. Nach den Erkenntnissen der Provenienzforschung bestehen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf in der Schweiz.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

