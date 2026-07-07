ChatEurope

ChatEurope erweitert verifizierte Quellenbasis um Eurostat

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Hamburg/Paris (ots)

Ab sofort greift ChatEurope auch auf Eurostat zurück - die offizielle Statistikbehörde der Europäischen Union. Damit stehen dem Chatbot verlässliche Daten zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in allen EU-Mitgliedstaaten und Kandidatenländern zur Verfügung.

ChatEurope (chateurope.eu) ist die erste Plattform, die europäische Nachrichten und einen KI-Chatbot zu EU-Themen unter einem Dach vereint. Der Chatbot antwortet ausschließlich auf Basis verifizierter Inhalte. Jede Antwort wird mit klaren Quellenangaben belegt, damit Nutzerinnen und Nutzer die Informationen offen nachvollziehen können.

Daten zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Konkret bedeutet das: Wer etwa fragt, wie sich die Arbeitslosenquote in verschiedenen EU-Ländern entwickelt hat oder wie hoch die CO2-Emissionen einzelner Staaten sind, erhält künftig Antworten, die direkt auf offiziellen EU-Statistiken basieren - transparent und nachprüfbar.

Verlässliche Orientierung zu EU-Themen

Falschinformationen über die EU sind weit verbreitet. ChatEurope setzt dem eine klare Struktur entgegen: verifizierte Quellen, transparente Antworten, keine Spekulation. Die Plattform richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Europa funktioniert - und wie EU-Entscheidungen das Leben der Menschen konkret beeinflussen.

Europäisches Partnernetzwerk hinter ChatEurope

Hinter ChatEurope stehen 15 Partner aus ganz Europa: Nachrichtenagenturen, Medienhäuser, Technologieunternehmen und Organisationen gegen Desinformation. Federführend ist die Agence France-Presse (AFP). Zu den deutschen Partnern zählen die Deutsche Presse-Agentur (dpa), Deutsche Welle und news aktuell. Die Plattform ist in mehreren Sprachen verfügbar und bietet neben dem Chatbot auch Nachrichten, Hintergrundanalysen und Social-Media-Kanäle.

Hinweis zur Finanzierung:

ChatEurope wird von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

chateurope.eu

Über ChatEurope

ChatEurope ist der erste Chatbot für europäische Nachrichten. Das 2025 von 15 europäischen Partnern ins Leben gerufene Projekt umfasst eine Nachrichtenplattform, einen integrierten Chatbot und Kanäle für soziale Medien. Unter der Leitung von Agence France-Presse vereint das Medienkonsortium große Marken des europäischen Journalismus: die deutschen und französischen Rundfunkanstalten Deutsche Welle und France Médias Monde, den rumänischen Radiosender RFI Romania, die deutschen und italienischen Nachrichtenagenturen dpa und Ansa, die polnische Pressegruppe Agora, die spanische gemeinnützige Stiftung zur Bekämpfung von Desinformation Maldita.es, die spanische Tageszeitung El Pais und das auf Südosteuropa spezialisierte Online-Medienhaus OBCT. ChatEurope erhält Fördermittel von der EU-Kommission. Das Projekt arbeitet unter vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit.

Partner von ChatEurope:

Agence France-Presse (AFP) / Frankreich

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) / Italien

Agora Mediengruppe / Polen

Deutsche Presse-Agentur (dpa) / Deutschland

Deutsche Welle (DW) / Deutschland

Druid AI / Rumänien

El Pais / Spanien

France Médias Monde / Frankreich

Maldita.es / Spanien

MediaConnect (AFP) / Frankreich

news aktuell (dpa) / Deutschland

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) / Italien

RFI Romania / Rumänien

XWIKI SAS / Frankreich

XWIKI SOFTWARE / Rumänien

Social Media:

Instagram: www.instagram.com/chateurope

LinkedIn: www.linkedin.com/company/chateurope