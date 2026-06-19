Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni am deutschsprachigen Umweltministertreffen in Wien

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Juni 2026, nahm Regierungschefin-Stellvertreterin und Umweltministerin Sabine Monauni am Treffen der deutschsprachigen Umweltministerinnen und Umweltminister in Wien teil. Auf Einladung von Bundesminister Norbert Totschnig tauschten sich Bundesminister Carsten Schneider aus Deutschland, Minister Serge Wilmes aus Luxemburg, Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni sowie Direktorin Katrin Schneeberger aus der Schweiz zu aktuellen Herausforderungen im Umwelt-, Klima- und Naturschutz aus.

Im Zentrum der Gespräche standen unter anderem die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen auf den Klimaschutz. Die Teilnehmenden stellten fest, dass globale Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten und Fragen der Energieversorgung zunehmend Einfluss auf die Umwelt- und Klimapolitik nehmen. Gleichzeitig wurde betont, dass ambitionierter Klimaschutz ein zentraler Pfeiler für Stabilität, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung ist.

Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Weiterentwicklung von Klimaschutzmassnahmen auf europäischer und nationaler Ebene. Dabei standen insbesondere Instrumente wie der Emissionshandel sowie die Umsetzung nationaler Klimaziele im Fokus. Die Teilnehmenden unterstrichen die Bedeutung von gesellschaftlicher Akzeptanz und praktikablen Lösungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Klimapolitik.

Zudem diente das Treffen der Vorbereitung wichtiger internationaler Konferenzen, insbesondere der Weltklimakonferenz (COP31) sowie der Biodiversitätskonferenz (COP17). Dabei wurde hervorgehoben, dass der Fokus künftig verstärkt auf der konkreten Umsetzung bestehender Ziele sowie der Mobilisierung ausreichender finanzieller Mittel liegen soll.

Darüber hinaus wurden weitere Themen wie die Förderung der biologischen Vielfalt, die Bioökonomie sowie die laufenden internationalen Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen erörtert. Ebenfalls unterstrichen wurde die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, etwa im Rahmen der Alpenkonvention.

"Das jährliche Treffen bietet eine wertvolle Plattform für den offenen Austausch zu zentralen Umweltfragen und stärkt die enge Zusammenarbeit zwischen den deutschsprachigen Ländern", betonte Sabine Monauni.

Das nächste Treffen der deutschsprachigen Umweltministerinnen und Umweltminister wird im Jahr 2027 in der Schweiz stattfinden.

Bilder stehen zum Download unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.