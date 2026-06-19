PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebsfrüherkennung im Fokus: PINK CUBE heute in Stans auf dem Dorfplatz

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Stans, 19. Juni 2026 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Dabei sind die Heilungschancen bei früh erkannten Erkrankungen hoch. Früherkennung rettet Leben. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE, ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer, heute in Stans auf dem Dorfplatz Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr. Der Eröffnungsanlass fand heute Morgen im Beisein von Gesundheits- und Sozialdirektor des Kantons Nidwalden, Peter Truttmann; Landratspräsidentin Erika Liem Gander; Landrätin und Mitunterzeichnerin der Motion zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms, Verena Zemp, sowie weiteren Vertreter:innen aus Politik, Gesundheitswesen und Wirtschaft statt.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'800 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Deshalb empfielt die Krebsliga Frauen ab 50 Jahren alle zwei Jahre eine Mammografie zur Früherkennung von Brustkrebs. Die regelmässige Teilnahme an einem organisierten Mammografie-Screeningprogramm rettet Leben.

Noch kein Mammografie-Screeningprogramm im Kanton Nidwalden

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screeningprogrammen ist in der Schweiz kantonal unterschiedlich geregelt: Während 16 Kantone ein Mammografie-Screeningprogramm anbieten, besteht in zehn Kantonen ein solches franchisebefreites Vorsorgeangebot noch nicht. In diesen zehn Kantonen wurden in den vergangenen Jahren politische Prozesse zur Einführung von Mammografie-Screeningprogrammen angestossen.

Im Kanton Nidwalden wurde am 24. November 2025 von Elena Kaiser und Mitunterzeichnenden eine Motion eingereicht, welche die Einführung eines systematischen Mammografie-Screenings fordert. Mit Schreiben vom 19. Mai 2026 hat der Regierungsrat dazu Stellung genommen und empfiehlt, die Verpflichtung zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms nicht gesetzlich zu verankern. Über die Motion wird im Herbst 2026 beraten.

wurde am 24. November 2025 von Elena Kaiser und Mitunterzeichnenden eine Motion eingereicht, welche die Einführung eines systematischen Mammografie-Screenings fordert. Mit Schreiben vom 19. Mai 2026 hat der Regierungsrat dazu Stellung genommen und empfiehlt, die Verpflichtung zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms nicht gesetzlich zu verankern. Über die Motion wird im Herbst 2026 beraten. Die Kantone Luzern, Aargau und Schaffhausen führen 2026 ein Mammografie-Screeningprogramm ein.

und führen 2026 ein Mammografie-Screeningprogramm ein. In den Kantonen Schwyz, Uri und Zug hat sich die Regierung für die Einführung eines Programms ausgesprochen.

und hat sich die Regierung für die Einführung eines Programms ausgesprochen. Die Kantone Obwalden und Zürich prüfen die Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms.

Das Mammografie-Screeningprogramm

Frauen zwischen 50 und 70 (74) Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zur Mammografie. Die Untersuchung erfolgt nach klar definierten Qualitätsstandards. Dazu gehört unter anderem, dass die Aufnahmen von zwei Radiolog:innen unabhängig voneinander beurteilt werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen lediglich den gesetzlichen Selbstbehalt von zehn Prozent (max. 20 Franken).

Vier-Jahres-Daten vom PINK CUBE zeigen Handlungsbedarf

Die Ergebnisse der Datenerhebung im PINK CUBE von 2022 bis 2025 zeigen, dass acht von zehn Frauen sich als gut über Brustkrebsfrüherkennung informiert einschätzen. Dennoch verzichten 31 Prozent auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen.

Bei insgesamt 1'650 Brustuntersuchungen im PINK CUBE wurden 117 auffällige Befunde festgestellt, die eine weiterführende medizinische Abklärung erforderlich machten. Bei fünf Frauen wurde im Jahr 2025 aufgrund des Besuchs im PINK CUBE eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert und behandelt.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2026 in zehn Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Roche, AstraZeneca, Exact Sciences (now Abbott), Novartis, Lilly, Sandoz, Raiffeisen. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84