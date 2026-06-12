PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE heute in Sarnen: Brustkrebsvorsorge auf dem Dorfplatz

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Sarnen, 12. Juni 2026 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung rettet Leben. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE, ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer, heute in Sarnen auf dem Dorfplatz Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr. Der Eröffnungsanlass fand heute Morgen im Beisein von Hubert Schumacher, Kantonsratspräsident Obwalden, Eva Morger, Kantonsrätin und Erstunterzeichnerin der Motion zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms, Karin Mayer, Fachverantwortliche Gesundheitsförderung und Prävention des Kantons Obwalden, sowie weiteren Vertreter:innen aus Politik, Gesundheitswesen und Wirtschaft statt.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'800 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, CEO PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und gleichberechtigten Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig von ihrem Wohnkanton.“

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist jedoch kantonal unterschiedlich geregelt. Während sechzehn Kantone systematische, franchisebefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt bis heute in zehn Kantonen ein solches Angebot.

Obwalden prüft Mammografie-Screeningprogramm

Der Kanton Obwalden gehört zu den Kantonen ohne organisiertes Mammografie-Screeningprogramm. Die von Kantonsrätin Eva Morger und Mitunterzeichnenden eingereichte Motion zur Einführung eines systematischen Mammografie-Screenings wurde am 26. März 2026 vom Kantonsrat in ein Postulat umgewandelt. Damit wurde die Regierung beauftragt, die Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms zu prüfen. Im Gegensatz zu einer Motion verpflichtet ein Postulat die Regierung nicht zur Umsetzung eines Programms. Ob und wann Frauen im Kanton Obwalden von einem organisierten, franchisebefreiten Mammografie-Screeningprogramm profitieren können, ist deshalb derzeit noch offen.

Gleichzeitig bewegt sich in der Zentralschweiz einiges: Luzern führt 2026 ein Mammografie-Screeningprogramm ein. In den Kantonen Schwyz, Uri und Zug ist die Einführung eines Programms geplant. Im Kanton Nidwalden ist eine Motion zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms hängig. Der Regierungsrat beantragt, diese in geänderter Form gutzuheissen und auf eine Verpflichtung zur Einführung eines Mammografie-Screeningprogramms zu verzichten. Ein Entscheid des Parlaments wird im Herbst erwartet.

Das Mammografie-Screeningprogramm

Frauen zwischen 50 und 70 Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zur Mammografie. Die Untersuchung erfolgt nach klar definierten Qualitätsstandards. Dazu gehört unter anderem, dass die Aufnahmen von zwei Radiolog:innen unabhängig voneinander beurteilt werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen lediglich den gesetzlichen Selbstbehalt von zehn Prozent (max. 20 Franken).

Der PINK CUBE ist heute in Sarnen bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet

Im leuchtend pinken, mobilen Beratungszimmer erhalten Besucher:innen kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen durch ein medizinisches Team vom Kantonsspital Obwalden. Vor dem PINK CUBE erhalten sie Informationen über Brustkrebs, Risikofaktoren und Früherkennung, unter anderem darüber, wie eine Mammografie abläuft und wann sie empfohlen wird. An einem Brustmodell kann ertastet werden, wie sich ein Knoten anfühlt. Der Besuch ist kostenlos. Ein Termin ist nicht nötig.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2026 in zehn Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Roche, AstraZeneca, Exact Sciences (now Abbott), Novartis, Lilly, Sandoz, Raiffeisen. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, CEO PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84