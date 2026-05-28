PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE Roadshow 2026 in Zürich gestartet: Für bessere Brustkrebsaufklärung und Zugangsgerechtigkeit bei der Früherkennung

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Zürich, 28. Mai 2026 – Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen in der Schweiz. Früherkennung durch organisierte Brustkrebs-Screeningprogramme rettet Leben. Doch das Wissen darüber ist unzureichend und der Zugang zu solchen Programmen ist kantonal ungleich geregelt. Um darauf aufmerksam zu machen, rollt der leuchtend pinke Container PINK CUBE durch die Schweiz und bringt Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Der Auftakt der Roadshow fand heute im Beisein von Fachexpert:innen und Politiker:innen in Zürich statt.

Der PINK CUBE bietet im Rahmen einer Roadshow durch die Schweiz kostenlose Beratungen, Tastuntersuchungen und Aufklärung zur Brustkrebsfrüherkennung direkt vor Ort in Stadtzentren, an Bahnhöfen und auf Dorfplätzen an.

Ziel der PINK CUBE Initiative unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga: bessere Aufklärung und flächendeckender, gleichberechtigter Zugang zu qualitätsgesicherten Screeningprogrammen in der Schweiz.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die häufigste Krebstodesursache bei Frauen in der Schweiz mit jährlich rund 6'800 Neuerkrankungen und rund 1'400 Todesfällen.

Die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs. Sie kann kleinste Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, noch bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden auftreten. Die Krebsliga empfiehlt Frauen ab 50 Jahren – einem Alter, in dem das Brustkrebsrisiko deutlich steigt – alle zwei Jahre eine Mammografie.

PINK CUBE Roadshow startet in Kantonen ohne Mammografie-Screeningprogramm

Die Früherkennung von Brustkrebs durch die regelmässige Teilnahme an Mammografie-Screeningprogrammen rettet Leben. Doch der Zugang zur Früherkennung ist noch nicht überall gleich gut: Während 15 Kantone systematische, franchisebefreite Mammografie-Screeningprogramme eingeführt haben, fehlte bis zum Jahr 2025 in elf Kantonen ein solches Angebot. In den vergangenen Jahren wurden in diesen Kantonen politische Prozesse angestossen, die auf die Einführung eines Programms abzielen - mit wichtigen Erfolgen:

Im Kanton Basel-Landschaft wurde im Januar 2026 ein Mammografie-Screening-Programm eingeführt.

wurde im Januar 2026 ein Mammografie-Screening-Programm eingeführt. Drei weitere Kantone starten 2026 ein Mammografie-Screeningprogramm. Frauen in Aargau, Luzern und Schaffhausen erhalten somit Zugang zu einer franchisebefreiten Vorsorge-Mammografie im Rahmen eines qualitätsgesicherten Programms.

erhalten somit Zugang zu einer franchisebefreiten Vorsorge-Mammografie im Rahmen eines qualitätsgesicherten Programms. In sieben Kantonen besteht derzeit noch kein Mammografie-Screeningprogramm. Jedoch haben die Kantone Glarus, Schwyz, Uri und Zug die Einführung eines Programms beschlossen. In den Kantonen Zürich, Nidwalden und Obwalden fordern politische Vorstösse die Einführung eines Programms.

Mit diesen Botschaften startet heute die PINK CUBE Roadshow 2026.

Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz, unterstreicht: «Das Ziel ist klar: Es darf nicht vom Wohnort oder der finanziellen und sozialen Situation einer Frau abhängen, ob sie Zugang zu einer systematischen, qualitätsgesicherten Früherkennungsuntersuchung erhält. Deshalb engagieren wir uns für den PINK CUBE und die flächendeckende Einführung von Früherkennungsprogrammen.»

Renata Grünenfelder, Kantonsrätin Zürich, sagte: «Die Entwicklungen in den anderen Kantonen zeigen klar: Der flächendeckende Zugang zur Brustkrebsfrüherkennung ist möglich. Umso wichtiger ist es, dass auch im bevölkerungsstärksten Kanton der Schweiz konkrete Schritte folgen.»

Dr. med. Bettina Balmer, Nationalrätin und Kinderchirurgin betont: «Brustkrebsfrüherkennungsprogramme sind sinnvoll und gehören in den nationalen Krebsplan. Der gleichberechtigte Zugang sollte wohnortunabhängig in allen Kantonen selbstverständlich sein.»

PINK CUBE Vier-Jahres-Daten unterstreichen Handlungsbedarf

Die Ergebnisse der Datenerhebung im PINK CUBE (2022–2025) zeigen die Bedeutung der Aufklärung und des niederschwelligen Zugangs zu qualitätsgesicherten Vorsorgeuntersuchungen.

In der Bevölkerung fehlt es an Wissen: 8 von 10 Frauen fühlen sich zwar informiert, gleichzeitig gaben 31% der Frauen an, auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen zu verzichten und 55% tasten ihre Brust nicht regelmässig ab.

Bei insgesamt 1’650 Brustuntersuchungen im PINK CUBE wurden 117 verdächtige Befunde festgestellt, bei denen eine weiterführende Abklärung empfohlen wurde. Bei 5 Frauen wurde aufgrund des Besuchs im PINK CUBE 2025 eine Krebsdiagnose bestätigt und behandelt.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine schweizweite Initiative zur Stärkung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Ihr Ziel: informieren, Barrieren abbauen und konkrete Veränderungen anstossen. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga und wird von medizinischen Fachgesellschaften, Partnerorganisationen und Unternehmen unterstützt. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

PINK CUBE Roadshow 2026 – Daten, Standorte und medizinische Teams

• 28.05. Zürich, Werdmühleplatz, brustCare Brust-Zentrum Zürich, Universitätsspital Zürich

• 30.05. Luzern, Kornmarkt, Luzerner Kantonsspital

• 12.06. Sarnen, Dorfplatz, Kantonsspital Obwalden

• 19.06. Stans, Dorfplatz, Spital Nidwalden

• 25.06. Liestal, Rathausstrasse, Kantonsspital Baselland

• 13.08. Schaffhausen, Fronwagplatz, Spitäler Schaffhausen

• 05.09. Glarus, Rathausplatz, Kantonsspital Glarus

• 11.09. Schwyz, Mythen Center, Spital Schwyz

• 19.09. Zug, UBS-Platz in der Metalli, Brustzentrum Zentralschweiz, Zuger Kantonsspital

• 26.09. Baden, Schlossbergplatz, Brust Zentrum Hirslanden Klinik Aarau, Kantonsspital Baden

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mehr Infos: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakte

EUROPA DONNA Schweiz Christina Christen, Präsidentin christina.christen@europadonnaschweiz.ch

Krebsliga Schweiz Stefanie de Borba, Leiterin Public Affairs & Kommunikation stefanie.deborba@krebsliga.ch

PINK CUBE Test Your Breast Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84