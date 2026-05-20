PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebsfrüherkennung im Fokus: Wo steht die Schweiz? Einladung zum Auftakt der PINK CUBE Roadshow am 28.05.2026 in Zürich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

3 Dokumente

Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung durch qualitätsgesicherte Mammografie-Screeningprogramme rettet Leben.

Die Schweiz ist eines der wenigen europäischen Länder ohne landesweites Brustkrebs-Screening. Dabei rettet Früherkennung Leben. Wo steht die Schweiz heute? Welche Kantone setzen bereits auf organisierte Mammografie-Screeningprogramme, welche führen neu ein solches ein – und wo fehlt Frauen weiterhin der Zugang zu einem franchisenbefreiten Brustkrebs-Vorsorgeangebot?

Zum Auftakt der nationalen PINK CUBE Roadshow 2026 kommt der PINK CUBE nach Zürich und startet mit einem exklusiven Informations- und Networking-Event mit Politik, Fachexpert:innen und ausgewählten Gästen.

Sie sind herzlich dazu eingeladen:

Donnerstag, 28. Mai 2026

09:00 – 10:00 Uhr (ab 11:00 Uhr offen für die Bevölkerung)

Zürich, Werdmühleplatz, beim PINK CUBE

Referentinnen:

Nationalrätin Dr. med. Bettina Balmer

Renata Grünenfelder, Kantonsrätin Zürich

Dr. sc. nat. ETH Monika Keller, Kantonsrätin Zürich, Biologin und Coach

Nicole Wyss, Kantonsrätin Zürich, Kulturschaffende / Schulpflegerin

Mirjam Lämmle, CEO Krebsliga Schweiz

Ingrid Kobler, Vorstand EUROPA DONNA Schweiz

Sandra Hügli-Jost, Betroffene, Diagnose Brustkrebs 2025

Gäste und Gesprächspartner am Anlass:

PD Dr. med. Constanze Elfgen, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe; Dr. med. Silke Mehnert, Fachärztin für Radiologie; Felix Gutzwiller, Präsident prio.swiss; Anna Scheliga, CEO Swiss Cancer Foundation; Lea Kusano, Swiss Cancer Institute und viele weitere Gäste und Partner von PINK CUBE.

Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und über dieses wichtige Thema berichten.

Bitte melden Sie sich bis zum 26. Mai 2026 an bei Susanne Thost, Lead PINK CUBE, und teilen Sie Ihre Interview-Wünsche mit.

Das Programm und die Medienmitteilung sind beigefügt. Bitte beachten Sie die Sperrfrist. Pressebilder vom Event erhalten Sie am 28. Mai 2026 per Mail.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine schweizweite Initiative zur Stärkung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Ihr Ziel: informieren, Barrieren abbauen und konkrete Veränderungen anstossen. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga und wird von medizinischen Fachgesellschaften, Partnerorganisationen und Unternehmen unterstützt. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Mehr Infos: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Medienkontakte

PINK CUBE Test Your Breast Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84

EUROPA DONNA Schweiz Christina Christen, Präsidentin christina.christen@europadonnaschweiz.ch

Krebsliga Schweiz Stefanie de Borba, Leiterin Public Affairs & Kommunikation stefanie.deborba@krebsliga.ch