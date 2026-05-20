Brustkrebsfrüherkennung im Fokus: Wo steht die Schweiz? Einladung zum Auftakt der PINK CUBE Roadshow am 28.05.2026 in Zürich
3 Dokumente
- 2026-05-28 Programm ~ Kick-off-Event.pdf
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- 2026-05-28_Medienmit~K-CUBE-Roadshow.pdf
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- 2026-05-20_Factsheet~-Frueherkennung.pdf
PDF - 622 kB
Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung durch qualitätsgesicherte Mammografie-Screeningprogramme rettet Leben.
Die Schweiz ist eines der wenigen europäischen Länder ohne landesweites Brustkrebs-Screening. Dabei rettet Früherkennung Leben. Wo steht die Schweiz heute? Welche Kantone setzen bereits auf organisierte Mammografie-Screeningprogramme, welche führen neu ein solches ein – und wo fehlt Frauen weiterhin der Zugang zu einem franchisenbefreiten Brustkrebs-Vorsorgeangebot?
Zum Auftakt der nationalen PINK CUBE Roadshow 2026 kommt der PINK CUBE nach Zürich und startet mit einem exklusiven Informations- und Networking-Event mit Politik, Fachexpert:innen und ausgewählten Gästen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen:
Donnerstag, 28. Mai 2026
09:00 – 10:00 Uhr (ab 11:00 Uhr offen für die Bevölkerung)
Zürich, Werdmühleplatz, beim PINK CUBE
Referentinnen:
- Nationalrätin Dr. med. Bettina Balmer
- Renata Grünenfelder, Kantonsrätin Zürich
- Dr. sc. nat. ETH Monika Keller, Kantonsrätin Zürich, Biologin und Coach
- Nicole Wyss, Kantonsrätin Zürich, Kulturschaffende / Schulpflegerin
- Mirjam Lämmle, CEO Krebsliga Schweiz
- Ingrid Kobler, Vorstand EUROPA DONNA Schweiz
- Sandra Hügli-Jost, Betroffene, Diagnose Brustkrebs 2025
Gäste und Gesprächspartner am Anlass:
PD Dr. med. Constanze Elfgen, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe; Dr. med. Silke Mehnert, Fachärztin für Radiologie; Felix Gutzwiller, Präsident prio.swiss; Anna Scheliga, CEO Swiss Cancer Foundation; Lea Kusano, Swiss Cancer Institute und viele weitere Gäste und Partner von PINK CUBE.
Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und über dieses wichtige Thema berichten.
Bitte melden Sie sich bis zum 26. Mai 2026 an bei Susanne Thost, Lead PINK CUBE, und teilen Sie Ihre Interview-Wünsche mit.
Das Programm und die Medienmitteilung sind beigefügt. Bitte beachten Sie die Sperrfrist. Pressebilder vom Event erhalten Sie am 28. Mai 2026 per Mail.
Über PINK CUBE
PINK CUBE Test Your Breast ist eine schweizweite Initiative zur Stärkung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Ihr Ziel: informieren, Barrieren abbauen und konkrete Veränderungen anstossen. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga und wird von medizinischen Fachgesellschaften, Partnerorganisationen und Unternehmen unterstützt. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.
Mehr Infos: www.pinkcube-testyourbreast.ch
Medienkontakte
PINK CUBE Test Your Breast Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84
EUROPA DONNA Schweiz Christina Christen, Präsidentin christina.christen@europadonnaschweiz.ch
Krebsliga Schweiz Stefanie de Borba, Leiterin Public Affairs & Kommunikation stefanie.deborba@krebsliga.ch