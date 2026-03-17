PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE Test Your Breast für Viktor Award 2025 nominiert

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Wettswil, 17. März 2026 – PINK CUBE Test Your Breast ist für den Viktor Award 2025 in der Kategorie „Pionierleistung im Schweizer Gesundheitssystem“ nominiert. Die Jury würdigt damit das Engagement der Initiative zur Stärkung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz.

Der Viktor ist der Award des Schweizer Gesundheitswesens. In fünf Kategorien zeichnet er Persönlichkeiten, Organisationen und Projekte aus, die das Schweizer Gesundheitswesen prägen und weiterentwickeln. Die fünfte Preisverleihung fand am 12. März 2026 im Rahmen der Viktor Gala im Kursaal Bern statt und brachte Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin, Forschung, Politik und Gesundheitswesen zusammen.

„Die Nominierung ist für uns eine grosse Ehre und Anerkennung unserer Arbeit“, sagt Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE Test Your Breast. „Dass die Jury unsere Initiative ausgewählt hat, zeigt, dass die Bedeutung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in den Fokus rückt – in der Bevölkerung und in der Gesundheitspolitik.“

Relevanz und Wirkung von PINK CUBE

PINK CUBE bringt Brustkrebsaufklärung und -vorsorge direkt zu den Menschen – in Stadtzentren, an Bahnhöfe und auf Dorfplätze. Das Angebot ist niederschwellig und kostenlos. Vor Ort können sich Besucherinnen und Besucher informieren, beraten und untersuchen lassen. Dabei werden auch Fälle von Brustkrebs entdeckt, die dank PINK CUBE früher diagnostiziert und behandelt werden.

Im Jahr 2025 wurden im Rahmen der PINK CUBE Roadshow 559 Brustuntersuchungen durchgeführt. Dabei wurden bei 32 Frauen und einem Mann auffällige Befunde festgestellt. In fünf Fällen, zu denen eine Rückmeldung vorliegt, bestätigte sich nach weiterführenden Untersuchungen eine Krebsdiagnose. Die erhobenen Daten zeigen zudem deutlichen Handlungsbedarf in der Vorsorge: 31 % der Frauen verzichten auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen, und 55 % tasten ihre Brust nicht regelmässig ab.

Darüber hinaus engagiert sich PINK CUBE für die flächendeckende Einführung von Mammografie-Screening-Programmen sowie für eine aktive Teilnahme daran. In den vergangenen Jahren wurden in allen Kantonen ohne Screening-Programm politische Prozesse angestossen, die auf die Einführung solcher Programme abzielen. Konkrete Fortschritte sind sichtbar: Aargau, Basel-Landschaft und Luzern starten 2026 ein Programm. Die Kantone Glarus, Schaffhausen, Uri und Zug haben die Einführung beschlossen. In Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Zürich fordern politische Vorstösse die Einführung organisierter Screening-Programme.

Über PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Stärkung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Die Initiative vereint medizinisches Fachwissen, Betroffenenorganisationen, Politik und Unternehmen. Ihr Ziel: informieren, Barrieren abbauen und konkrete Veränderungen anstossen. Schirmherrinnen sind die Brustkrebs-Patientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und die Krebsliga Schweiz. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84