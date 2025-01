MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Schweiz erzielt erneut Spitzenresultate im Top Employer Ranking

Luzern (ots)

Bereits zum 13. Mal in Folge wurde MSD Schweiz als Top Employer zertifiziert. Die Auszeichnung, verliehen vom unabhängigen Top Employers Institute, bestätigt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für ein herausragendes Arbeitsumfeld und die Förderung seiner Mitarbeitenden. Die Zertifizierung zeigt erneut, dass MSD Schweiz die weltweit geltenden Standards nicht nur erfüllt, sondern in vielen Bereichen übertrifft.

MSD, eines der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen, wurde vom unabhängigen Top Employers Institute erneut mit der exklusiven Zertifizierung "Top Employer Switzerland" und "Top Employer Europe" ausgezeichnet. Die Zertifizierung basiert auf einem anspruchsvollen Bewertungsverfahren, das über 100 Fragen umfasst und sechs HR-Bereiche mit 18 Themen abdeckt, darunter People Strategy, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, Lernen, Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion, Wohlbefinden und mehr.

Hervorragende Ergebnisse und weitere Fortschritte im Vergleich zu den Vorjahren

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte MSD Schweiz seine Ergebnisse in mehreren Kategorien weiter steigern. Das Unternehmen erzielte in allen Kategorien bemerkenswerte Ergebnisse, mit besonders hohen Punktzahlen in Bereichen Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), Karriereentwicklung und Leadership. Diese Erfolge spiegeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider, ein Umfeld zu schaffen, das Inklusion fördert und Mitarbeitende in ihrer beruflichen Entwicklung bestärkt.

Darüber hinaus hebt die Zertifizierung die Stärken von MSD Schweiz in den Bereichen Ethik & Integrität, Arbeitsumfeld, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit hervor - zentrale Werte, die die Unternehmenskultur nachhaltig prägen.

"Wir sind sehr stolz, erneut als Top Employer ausgezeichnet worden zu sein", sagt Daria Tyuvina, HR Director bei MSD. "Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Vielfalt, Integrität und Entwicklung fördert. Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und spielen eine entscheidende Rolle für diese Auszeichnung."

Diversität und Inklusion bei MSD Schweiz

MSD setzt sich aktiv für Diversität und Inklusion ein, beispielsweise mit verschiedenen internen Netzwerken wie dem "Women's Network", dem "Next Generation Network", der "Rainbow Alliance" (für LGBTQ-Mitarbeitende), dem "CapAbility Network", der "Asia Pacific Association" und dem "Network for Employees of African Origin". Die bereits etablierten Netzwerke sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, das Angebot für die Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern. Sie drücken MSDs Engagement für Vielfalt, Inklusion und Wohlbefinden aus. Vor allem aber repräsentieren sie die Werte des Unternehmens und seine Auffassung, wie sich Privatleben, Familie und Karriere am besten miteinander vereinbaren lassen.

Über die Zertifzierung

Die Top-Employer-Zertifizierung basiert auf einem umfassenden HR-Audit, das in vier Phasen unterteilt ist: Kick-off, Umfrage, Validierung und Zertifizierung. Die Umfrage umfasst detaillierte Fragen, die sich auf die HR-Richtlinien und -Praktiken eines Unternehmens beziehen. Bewertet werden sechs HR-Bereiche, die 18 Themen abdecken, darunter: People Strategy, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Wohlbefinden sowie Diversität und Inklusion. Abschliessend wird die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu internationalen Standards bewertet.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität für HR-Strategien. Das Institut bereichert die Arbeitswelt durch die Entwicklung wirksamer Mitarbeiterstrategien. Das Zertifizierungsprogramm ermöglicht es den teilnehmenden Unternehmen, als bevorzugter Arbeitgeber zertifiziert und ausgezeichnet zu werden. Im Jahr 2024 hat das Top Employers Institute mehr als 2'400 Organisationen in 125 Ländern auf fünf Kontinenten zertifiziert. Diese zertifizierten Unternehmen haben einen positiven Einfluss auf das Leben von über 13 Millionen Mitarbeitenden weltweit. Weitere Informationen: www.top-employers.com/de/

Über MSD Merck Sharp & Dohme in der Schweiz

In der Schweiz beschäftigt MSD Merck Sharp & Dohme an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich rund 1'000 Mitarbeitende. An unserem Standort in Zürich, im "The Circle", betreiben wir unseren globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Unsere Haupttherapiebereiche sind Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes. Ausserdem verfügen wir über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme und die Schweiz beteiligt sich mit jährlich mehr als 40 klinischen Studien. An unserem Standort in Schachen stellen wir Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreiben ein forensisches Labor. MSD nimmt auch seine Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagiert sich u.a. seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der "Allianz Gesundheitskompetenz". Im Jahr 2025 erhielt MSD zum dreizehnten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer Switzerland".

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.msd.ch https://de.msd-animal-health.ch/ , www.msd-gesundheit.ch

