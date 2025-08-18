LID Pressecorner

20 Orte feiern Festessen aus geretteten Lebensmitteln

Medienmitteilung - Bern, 18. August 2025

Foodsave-Bankette in der ganzen Schweiz

Vom 30. August bis Mitte Oktober laden lokale Akteur:innen in der ganzen Schweiz Jung und Alt ein zu einem schmackhaften Menü aus Lebensmittelüberschüssen. Bei den Foodsave-Banketten wird die Freude am gemeinsamen Essen und die Wertschätzung von Nahrungsmitteln zelebriert – ein genussvoller Aufruf zum Schutz des Klimas.

Die Gemeinschaft an Foodsave-Banketten erreicht Orte in der ganzen Schweiz – und darüber hinaus: 2025 bereiten Küchenprofis in 19 Ortschaften der Deutschschweiz und der Romandie sowie in Mannheim (Deutschland) ein festliches 3-Gang-Menü aus einwandfreien Lebensmitteln zu, die den Weg zu den Konsument:innen auf dem üblichen Handelsweg nicht geschafft haben. Eingeladen ist die ganze Bevölkerung. Bezahlt wird, was einem die Mahlzeit wert ist.

St. Gallen, Genf, Luzern und Zürich führten ihre Foodsave-Bankette bereits im Mai und Juni erfolgreich durch: In St. Gallen war erneut eine Schulklasse mit Ergänzungsfach Nachhaltigkeit der Kantonsschule am Burggraben Hauptkoordinatorin des Anlasses, in Genf fand zum ersten Mal ein Foodsave-Bankett statt, in Luzern wurden an der 30 Meter langen Tafel über 300 Portionen genossen und in der Zürcher Europaallee wurde das Foodsave-Bankett wiederum auf den Foodsave Day ausgedehnt, der Teil des Festivals FOOD ZURICH ist.

Freiwillige gesucht

Wer diesem Anlass nicht nur als Gast beiwohnen, sondern mit einem freiwilligen Einsatz zum Gelingen beitragen will, dessen Unterstützung ist an einem der Bankette sehr gefragt: Interessierte können sich auf www.foodsave-bankette.ch unter dem jeweiligen Ort melden. Dort sind auch aktuelle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen publiziert.

Melanie Troxler vom Foodsave-Bankett Luzern betont, wie wichtig, die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur:innen ist: «Ohne die Unterstützung von über 30 Organisationen, Partner:innen und vielen freiwilligen Helfer:innen wäre das Foodsave-Bankett nicht möglich gewesen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass dieses Fest zu einem vollen Erfolg wurde.»

Lokal vernetzt …

Foodsave-Bankette gewinnen nicht nur die Bevölkerung auf genussvolle Weise für weniger Food Waste und mehr Wertschätzung von Lebensmitteln: Vom Feld bis zum Teller finden Beteiligte der ganzen Lebensmittelkette zusammen und leisten einen konkreten Beitrag, Food Waste in der Schweiz so rasch wie möglich zu halbieren – idealerweise bereits bis 2030. Das Erfolgsrezept? Verschiedenste Akteur:innen eines Dorfs, eines Tals, einer Agglomeration oder einer Stadt bildeneine organisch wachsende, agile Interessensgemeinschaft, in der man sich auch über das Bankett hinaus gegenseitig unterstützt und am gleichen Strick zieht.

… (inter)national bewegt

Aus diesen einzelnen lokalen Netzwerken ist in den vergangenen Jahren eine nationale Bewegung mit über 500 (!) Akteur:inen und unzähligen Helfer:innen gewachsen. Die Koordinationsstelle, die von foodwaste.ch betrieben wird, berät und begleitet die lokalen Teams von der Konstituierung bis zur erfolgreichen Durchführung des Banketts und unterstützt sie bei der Bekanntmachung der Anlässe. Dass neue Austragungsorte eine finanzielle Anschubhilfe erhalten, ist dank einer grosszügigen Beteiligung der SV Stiftung und der OGG Bern möglich.

foodsave-bankette.ch wurde initiiert von offene kirche bern, foodwaste.ch, HEKS/Brot für alle und OGG Bern. foodwaste.ch betreibt die Koordinationsstelle. Wer selbst ein Foodsave-Bankett organisieren oder bei einem bestehenden Bankett mithelfen möchte, findet alle Infos unter www.foodsave-bankette.ch.

Kommende Foodsave-Bankette 2025

Samstag, 30. August Baden

Sonntag, 31. August St-Ursanne

Samstag, 6. September Biel, Neuenburg, Solothurn, Worb

Freitag, 12. September Chur

Samstag, 13. September Basel, Münsingen, Zuchwil

Freitag, 19. September Bern, Mannheim (DE)

Samstag, 20. September Freiburg

Sonntag, 21. September Winterthur

Samstag, 27. September Coppet

Samstag, 11. Oktober Montreux

