Spital Zollikerberg

Dr. med. Daniela Gresch wird neue Chefärztin für Anästhesiologie und Leiterin des Dienstleistungszentrums Operationssäle und Intensivstation am Spital Zollikerberg

Bild-Infos

Download

Zollikerberg (ots)

Ab dem 1. Oktober 2025 wird Dr. med. Daniela Gresch neue Chefärztin für Anästhesiologie und Leiterin des Dienstleistungszentrums Operationssäle und Intensivstation am Spital Zollikerberg. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. med. Dr. phil. Adrian Reber an, der nach mehr als 20 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.

Dr. Gresch: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit einem engagierten Team die perioperative Medizin im Sinne unserer Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt steht für mich eine empathische und sichere Betreuung."

Dr. Gresch erlangte 2012 den Facharzttitel für Anästhesiologie und Reanimation FMH sowie den Fähigkeitsausweis Notarzt SGNOR, den sie 2017 und 2023 rezertifizierte. Von 2013 bis 2019 war sie als Oberärztin für Anästhesie am Universitätsspital Zürich tätig, bevor sie als Chefärztin Anästhesie ans Spital Linth in Uznach wechselte. Seit 2020 ist sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung am Spital Linth.

Dr. Gresch verfügt über ein breites Spektrum an Zusatzqualifikationen durch Weiterbildungen, insbesondere in den Bereichen Führung, Betriebswirtschaft, Kommunikation sowie ärztliche Bildung. Hervorzuheben ist der CAS in Medical Leadership an der Universität Zürich. Zudem absolvierte sie zahlreiche fachspezifische Kurse in der Notfall- und Intensivmedizin sowie im Bereich Ultraschall. 2017 wurde sie für die innovative Qualitätsidee "Reduktion des perioperativen Risikos in der Kinderanästhesie durch Gründung einer Kindergruppe und die Etablierung anerkannter kinderanästhesiologischer Standards" mit dem Q-Award ausgezeichnet.

Christian Etter, Spitaldirektor: "Dr. Gresch hat uns mit ihrer fachlichen Expertise, ihrer langjährigen Erfahrung als Chefärztin und Mitglied einer Spitalleitung, durch ihre Führungskompetenz und strategische Denkweise überzeugt. Zudem lernten wir sie als integrative Persönlichkeit mit hoher sozialer Kompetenz kennen. Wir freuen uns sehr, sie als neue Chefärztin für Anästhesiologie und Leiterin des Dienstleistungszentrums für Operationssäle und Intensivstation am Spital Zollikerberg willkommen zu heissen."

Mit dem Amtsantritt von Dr. Gresch am 1. Oktober 2025 wird Prof. Reber am 30. Juni 2025 nach vielen erfolgreichen Jahren am Spital Zollikerberg in den wohlverdienten Ruhestand treten. Seit 2002 leitete er am Spital Zollikerberg als Chefarzt die Klinik für Anästhesiologie und übernahm 2004 zusätzlich die Leitung des Dienstleistungszentrums Operationssäle und Intensivstation. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung und den stetigen Ausbau des Dienstleistungszentrum OP. Das Spital Zollikerberg dankt Prof. Reber herzlich für seine langjährige, engagierte Arbeit zum Wohle der Patientinnen und Patienten und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.