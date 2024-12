Pizolbahnen AG

Mit allen Anlagen ab Freitag, 13. Dezember 2024, täglicher Skibetrieb am Pizol

Ab kommenden Freitag und somit einen Tag früher als geplant sind am Pizol alle Anlagen für die Wintersportfans in Betrieb.

Ab kommenden Freitag und somit einen Tag früher als geplant sind am Pizol alle Anlagen für die Wintersportfans in Betrieb. Das Beschneiungsteam hat in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet und auch die jüngsten Schneefälle tragen dazu bei, dass bereits zum Beginn der Wintersaison ein tolles Pistenangebot zur Verfügung steht. Ebenfalls kommen die Liebhaber des Winterwanderns auf ihre Kosten, denn auch der Panorama-Höhenweg zwischen der Pizolhütte und Laufböden ist geöffnet und wird täglich präpariert.

Arge Alp Skirennen als erster Saisonhöhepunkt

Am dritten Adventswochenende treffen sich die besten U16 Skitalente aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland, Italien und dem Fürstentum Liechtenstein zu zwei Skirennen im Rahmen der ARGE Alp auf dem Pizol. Den Auftakt macht die Eröffnungsfeier beim Dorfbad Bad Ragaz. Die Mannschaften der teilnehmenden Länder und Kantone werden am Freitagabend um circa 17.30 Uhr mit ihrer Fahne einmarschieren. Insgesamt sind, Stand heute, 142 Skitalente am Pizol vertreten. Der sportliche Teil beginnt am Samstag mit dem Riesenslalom und findet seine Fortsetzung mit einem Slalom am Sonntag. Beide Rennen werden am «Schwamm» auf der Seite Bad Ragaz ausgetragen. Die Siegerehrung und die kurze Abschlusszeremonie finden direkt im Anschluss an den zweiten Lauf statt.

Die Winterhighlights am Pizol

Auf und neben den Pisten erwartet die sportlichen Gäste ein vielfältiges Angebot mit unzähligen Wintererlebnissen. Viel Spass und Action garantiert der Riderpark, der die regionale Freestyle-Szene begeistert und auch in diesem Winter mit einer abwechslungsreichen Eventreihe aufwartet. Die sportlichen Familien entscheiden sich am Pizol für eine rasante Fahrt auf der Funslope und nehmen an der Skiline-Challenge teil. Das Kinderland Pardiel bietet sich mit seinen Förderbändern und dem Übungslift Prodboden als ideales Übungsgelände für den Skinachwuchs und Wiedereinsteiger an.

Ganz speziell kommen die Nachschwärmer am Pizol auf ihre Kosten. An jedem Freitag gelangt ab Ende Dezember das populäre Nachtskifahren und -schlitteln in Wangs zur Austragung – optional kombiniert mit einem Fondueplausch in einem der Gastronomiebetriebe auf Furt. Jeweils am Samstag finden in Bad Ragaz die Abendfahrten statt und auch die Fonduegondel mit der grandiosen Aussicht über das beleuchtete Rheintal ist nach dem grossen Erfolg im Vorjahr wieder im Angebot.

Einzigartig ist die Skitouren-Tagespiste ab Pardiel in Bad Ragaz. Auf einer markierten und täglich präparierten Spur erfolgt der Anstieg nach Laufböden. Etwas entspannter und mit grandioser Aussicht offeriert der Panorama Höhenweg auf dem Hochplateau ein einzigartiges Winterwandererlebnis. Wie im Sommer bietet der Pizol auch im Winterhalbjahr markierte Start- und Landeplätze für das Gleitschirmfliegen an.

Abwechslungsreiche Gastronomie und Unterkünfte direkt an der Piste

Zahlreiche Restaurants und Berghütten bieten am Pizol ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit einer faszinierenden Weitsicht und stets aufmerksamer, persönlicher Betreuung. Wer gerne direkt an der Piste übernachtet, findet am Pizol mit Sicherheit die passende Unterkunft. Die Auswahl reicht von der einfachen Gruppenunterkunft über komfortable Hotelzimmer bis zu bestens ausgestatteten Ferienwohnungen.

Neue Beschneiungsanlage sichert geplanten Saisonstart

Nach einer wiederum sehr intensiven Bauphase im Jahr 2024 konnte in diesem Herbst das Erreichen der ersten grossen Meilensteine im Rahmen des Projekts «Beschneiung 4.0» verkündigt werden. Der neue Speichersee bei der Pizolhütte mit dem Niedrigwasserbereich wurde fertiggestellt und die Füllung verlief planmässig. Die technische Ausrüstung der beiden Pumpenhäuser Twärchamm und Obersäss wurde installiert bzw. adaptiert. Mit dem weiteren Ausbau des Leitungsnetzes haben die Pizolbahnen nun erstmals einen geschlossenen Wasserkreislauf von der Mittelstation (Maienberg in Wangs) bis zur Talstation der Sesselbahn Schwamm. Zusätzliche Pistenabschnitte wurden mit Beschneiungsschächten und neuen Schneilanzen ausgerüstet. Namentlich konnten nun erstmals Abschnitte der Piste Zanuz (Steilhang), die Piste Tritt (auf der gesamten Länge) und die Piste beim SAC-Lift technisch beschneit werden. Auch die übrigen Abschnitte profitieren vom neuen Wassermanagement und somit konnten auch die Einschneizeiten auf diesen Pisten verkürzt werden.

