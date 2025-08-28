PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebsfrüherkennung im Fokus - PINK CUBE Roadshow 2025

Vom 6. September bis 25. Oktober 2025 rollt der leuchtend pinke Container PINK CUBE durch die Schweiz und bringt Brustkrebsaufklärung direkt zu den Menschen. Ziel der Roadshow ist es, über Brustkrebs und die Bedeutung der Früherkennung zu informieren - und dazu beizutragen, dass alle Frauen die gleiche Chance auf Früherkennung erhalten. An jedem Standort bieten medizinische Teams kantonaler Spitäler oder Brustzentren im PINK CUBE kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen der Brust an. Die Schirmherrschaft haben EUROPA DONNA Schweiz und die Krebsliga Schweiz; unterstützt wird die Initiative von verschiedenen Partnern und Sponsoren. Zur Eröffnung der Roadshow findet am 6. September ein exklusiver Kick-off-und Networking-Event am PINK CUBE in Zürich statt, zu dem Medienschaffende herzlich eingeladen sind.

Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz. Jährlich erhalten rund 6'600 Frauen und etwa 60 Männer diese Diagnose. Wird er früh entdeckt, sind die Heilungschancen hoch und die Behandlungen in der Regel schonender. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung. Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, noch bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht.

Doch der Zugang zur Früherkennung ist nicht überall gleich gut: Während einige Kantone schon lange systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme eingeführt haben, fehlt in vielen anderen Kantonen ein solches Angebot. Genau deshalb gibt es PINK CUBE. Die Initiative vereint medizinisches Fachwissen, Betroffenenorganisationen, Politik und Unternehmen. Ihr Ziel: sensibilisieren, informieren, Barrieren abbauen und konkrete Veränderungen für einen flächendeckenden Zugang zur Brustkrebsfrüherkennung anstossen.

Programme einführen, damit alle den gleichen Zugang haben

„PINK CUBE fordert nicht nur gleiche Chancen bei der Früherkennung, sondern bewegt tatsächlich etwas – genau dafür setzen wir uns ein“, sagt Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz. Dieses Jahr tourt die Roadshow ausschliesslich durch Kantone, die noch kein Früherkennungsprogramm haben oder deren Einführung kurz bevorsteht. Das Ziel ist klar: Alle Frauen ab 50 Jahren sollen in der Schweiz Zugang zu systematischen, qualitätsgesicherten Früherkennungsuntersuchungen haben – unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrer finanziellen und sozialen Situation.

Christina Christen, Präsidentin der Brustkrebspatientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz, ergänzt: „Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend eine frühe Diagnose ist. Es darf nicht sein, dass der Zugang zur Früherkennung noch immer davon abhängt, in welchem Kanton eine Frau lebt. Früherkennung kann Leben retten. Es braucht flächendeckend Programme zur Früherkennung von Brustkrebs. Gleiches Recht für alle.“

PINK CUBE Roadshow 2025 – Daten, Standorte und medizinische Teams

06.09. Zürich , Utoplatz/Sihlcity – Universitätsspital Zürich

, Utoplatz/Sihlcity – Universitätsspital Zürich 12.09. Stans , Dorfplatz – Luzerner Kantonsspital, Spital Nidwalden

, Dorfplatz – Luzerner Kantonsspital, Spital Nidwalden 13.09. Luzern , Mühlenplatz – Luzerner Kantonsspital

, Mühlenplatz – Luzerner Kantonsspital 18.09. Sarnen , Dorfplatz – Kantonsspital Obwalden

, Dorfplatz – Kantonsspital Obwalden 20.09. Schwyz , Mythen Center – Spital Schwyz

, Mythen Center – Spital Schwyz 25.09. Schaffhausen , Fronwagplatz – Spitäler Schaffhausen

, Fronwagplatz – Spitäler Schaffhausen 27.09. Zug , Bundesplatz – Brustzentrum Aarau Cham Zug

, Bundesplatz – Brustzentrum Aarau Cham Zug 02.10. Altdorf , Lehnplatz – Kantonsspital Uri

, Lehnplatz – Kantonsspital Uri 04.10. Zürich , Europaplatz – Brust-Zentrum Zürich

, Europaplatz – Brust-Zentrum Zürich 11.10. Glarus , Rathausplatz – Kantonsspital Glarus

, Rathausplatz – Kantonsspital Glarus 16.10. Liestal , Rathausstrasse – Kantonsspital Baselland

, Rathausstrasse – Kantonsspital Baselland 25.10. Baden, Schlossbergplatz – Brustzentrum Aarau Cham Zug

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Einladung für Medienschaffende

Medienschaffende sind herzlich zum nationalen Kick-off- und Networking-Event am Samstag, 6. September 2025 von 9 bis 10 Uhr beim PINK CUBE in Zürich Utoplatz/Sihlcity eingeladen – gemeinsam mit Entscheidungsträgern, Fachexpert:innen und Gästen aus Medizin, Politik und Patient:innenorganisationen. Das Programm und die Gästeliste sind hier einsehbar: www.pinkcube-testyourbreast.ch/medien/

Medienschaffende sind auch an die Eröffnungen an allen weiteren Standorten der Roadshow herzlich eingeladen.

Wir bitten um eine vorherige Ameldung bis zum 3. September 2025 an Susanne Thost, Lead PINK CUBE Test Your Breast, Tel. +41 79 356 23 84, sthost@pinkcube-testyourbreast.ch.

Weitere Informationen, Bildmaterial und Factsheets: www.pinkcube-testyourbreast.ch/medien

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine einzigartige Initiative zur Förderung der Brustkrebs Prävention in der Schweiz Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Das Herzstück ist die jährliche PINK CUBE Roadshow, eine Aufklärungsaktion im Rahmen des Brustkrebsmonats Oktober, die 2025 in elf Kantonen Halt macht und dank der Unterstützung zahlreicher Partner und Sponsoren möglich ist. Sponsoren der Roadshow 2025: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiated by MSD Merck Sharp & Dohme AG. Owned by Credo GmbH PR & Communications.

Mehr Infos und alle Tourdaten: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt*innen und Politiker*innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakt Susanne Thost Lead PINK CUBE Test Your Breast Credo GmbH PR & Communications Bäumlisächerstrasse 41, CH-8907 Wettswil sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84