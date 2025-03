PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE Test Your Breast gewinnt Publikumspreis und Responsibility Award an der Sponsoring Night 2025

Bild-Infos

Download

PINK CUBE Test Your Breast gewinnt Publikumspreis und Responsibility Award an der 6. Nacht des Sponsorings

Zürich, 13. März 2025 – PINK CUBE Test Your Breast wurde an der 6. Nacht des Sponsorings im Kunsthaus Zürich im Beisein von rund 280 Gästen mit dem renommierten Publikumspreis und dem Responsibility Award von SPONSORING SCHWEIZ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt PINK CUBE Test Your Breast als eine einzigartige und innovative Initiative mit starken Partnerschaften und Sponsoren und einem gemeinsamen Ziel: Brustkrebs bekämpfen.

SPONSORING SCHWEIZ zeichnet jedes Jahr herausragende Sponsoring-Projekte aus, die durch innovative, relevante und professionelle Umsetzungskonzepte überzeugen. PINK CUBE Test Your Breast erfüllt diese Kriterien und bringt Patientenorganisationen, medizinische Expertise, Politik und Gesundheitsunternehmen zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: Brustkrebs zu bekämpfen. PINK CUBE Test Your Breast bietet der Bevölkerung ein niederschwelliges Angebot zur Aufklärung über Brustkrebs und die entscheidende Rolle der Früherkennung. Darüber hinaus engagiert sich PINK CUBE aktiv für die Einführung flächendeckender Mammografie-Screening-Programme in der Schweiz. Denn der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist kantonal unterschiedlich geregelt: Noch immer verfügen elf Kantone – Aargau, Basel-Landschaft, Glarus, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Uri, Zug und Zürich – über kein solches Angebot. Die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Luzern und Schaffhausen planen derzeit die Einführung eines Mammografie-Screening-Programms.

Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten – PINK CUBE bringt Aufklärung zu den Menschen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz. Jährlich erhalten rund 6'600 Frauen und 60 Männer die Diagnose, alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Die Früherkennung von Brustkrebs kann Leben retten, ermöglicht schonendere Therapien und erspart Betroffenen viel Leid – doch nicht alle Frauen ab 50 haben gleichberechtigten Zugang zu einer Früherkennungsmammografie, der wichtigsten Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs.

Hier setzt PINK CUBE an: Im pinken Container PINK CUBE erfahren die Besucher:innen mehr über die Risikofaktoren und Anzeichen von Brustkrebs, wie sich ein Knoten anfühlt und warum es wichtig ist, dass sie regelmässig zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung und zur Mammografie gehen. Gynäkolog:innen führen im PINK CUBE kostenlose Beratungen und Tastuntersuchungen der Brust durch. Die Besucher:innen lernen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können und erhalten eine Einführung in die App Breast Test, die sie an die regelmässige Selbstuntersuchung erinnert und sie Schritt für Schritt dabei begleitet. Gleichzeitig engagiert PINK CUBE sich für Chancengleichheit bei der Brustkrebsfrüherkennung, damit alle Frauen ab 50 – unabhängig von ihrem Wohnort – Zugang zu einem qualitätsgesicherten Mammografie-Screening-Programm haben.

PINK CUBE Test Your Breast – Konzept und Erfolge im Jahr 2024

Unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga, koordiniert von Credo GmbH PR & Communications, war der pinke Container PINK CUBE im Rahmen des Brustkrebsaufklärungsmonats Oktober in fünf Kantonen präsent und erzielte beeindruckende Ergebnisse: Über 2.7 Millionen Menschen wurden im Rahmen der Kampagne erreicht. Gynäkolog:innen führten bei fast 500 Besucher:innen im PINK CUBE kostenlose Beratungen und Brustuntersuchungen durch. Bei 34 Personen wurden mögliche Anzeichen für Brustkrebs festgestellt. Der politische Dialog zur Einführung von Mammografie-Screening-Programmen wurde in Kantonen ohne ein solches Programm intensiviert. Diese Erfolge wurden durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und Multi-Sponsoring der Unternehmen MSD, Gilead, Roche, Exacts Sciences, Novartis, Astra Zeneca, Eli Lilly ermöglicht.

Zitate zur Preisverleihung

Susanne Thost, Owner und Lead von PINK CUBE Test Your Breast, CEO Credo GmbH betont: "Brustkrebs ist eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Die Auszeichnung mit gleich zwei Awards ist eine grosse Anerkennung und ein Dankeschön für unser ganzes Team. Ich freue mich sehr darüber.“

Christina Christen, Präsidentin von EUROPA DONNA Schweiz, erklärt: "PINK CUBE zeigt, dass wir gemeinsam im Kampf gegen Brustkrebs viel mehr bewegen können als allein. Ich freue mich riesig über diese Anerkennung und danke allen, die dazu beigetragen haben.”

Mirjam Lämmle (-Weber), CEO Krebsliga Schweiz: "Als Partner von PINK CUBE Test Your Breast freuen wir uns sehr über die Auszeichnung. PINK CUBE eröffnet uns neue Möglichkeiten, mit Frauen jeden Alters in den direkten Dialog zu treten. So funktioniert Sensibilisierung zur Früherkennung!”

Ausblick auf 2025

Die Brustkrebsaufklärungsaktion im PINK CUBE findet im September/Oktober 2025 in allen 11 Kantonen statt, die noch kein Mammografie-Screening-Programm eingeführt haben. Die Informationen sind in Kürze auf unserer Website veröffentlicht.

Über PINK CUBE Test Your Breast

Die Brustkrebsaufklärungsaktion im PINK CUBE wurde 2022 von MSD initiiert und unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz durchgeführt und hat sich seither stetig weiterentwickelt. Sie setzt sich für die Aufklärung über Brustkrebs und die bedeutende Rolle der Früherkennung ein und engagiert sich für die flächendeckende Einführung von qualitätsgesicherten Mammografie-Screenings-Programmen in der Schweiz. Seit 2024 ist Credo GmbH PR & Communications Owner & Lead von PINK CUBE Test Your Breast.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Susanne Thost Lead PINK CUBE Test Your Breast Credo GmbH PR & Communications sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84