PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE auf dem Alexanderplatz in Chur - heute und morgen I FOTOS

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In der Schweiz erhalten jedes Jahr 6'500 Frauen die Diagnose, 1'400 Frauen sterben jedes Jahr daran. Früherkennung kann Leben retten.

Heute und morgen (25. und 26. Oktober) findet die Aufklärungsaktion „Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung“ im pinken Container PINK CUBE auf dem Alexanderplatz in Chur statt.

Die Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen. Im PINK CUBE erfahren Besucher:innen, was zur Früherkennung von Brustkrebs wichtig ist und was sie selbst für ihre Brustgesundheit tun können.

Frau Dr. med. Martina Maranta, Frauenärztin vom Brustzentrum des Kantonsspitals Graubünden führt bei den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust durch. Die Besucher:innen lernen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können, um Veränderungen zu erkennen, die sie ärztlich kontrollieren lassen sollten.

Öffnungszeiten des PINK CUBE:

25.10. von 13:00 - 19:00 Uhr

26.10. von 10:00 - 16:00 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Besuch ist kostenlos.

Sie sind herzlich eingeladen, den PINK CUBE zu besuchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihrem Medium auf diese öffentliche und kostenlose Aufklärungsaktion für die Bevölkerung aufmerksam machen.

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84