Kurs für politische Nachwuchskräfte im Stapferhaus

Ein Beitrag zur erfolgreichen Kommunalpolitik

Kurs im Stapferhaus zur Förderung von politischen Nachwuchskräften

Die Aargauische Stiftung für Freiheit und Verantwortung in Politik und Wirtschaft verfolgt unter anderem den Zweck, einen Beitrag zur politischen Nachwuchsförderung zu leisten. Aus diesem Grund führt die Stiftung jährlich einen mehrteiligen Kurs durch: Zielgruppe sind Personen, die bereits erste Erfahrungen auf politischem Gebiet gemacht haben oder beabsichtigen, in nächster Zukunft politische Verantwortung zu übernehmen, sei es in einem Gemeindegremium oder im Grossen Rat. Die nächste Ausgabe des Kurses startet am 19. Januar 2024 im Stapferhaus in Lenzburg.

Mit Bürgerinnen und Behörden kommunizieren, bei der Raumplanung und der Gestaltung des Sozialwesens mitwirken, die rechtlichen Grundlagen der Gemeindepolitik kennen: wer sich kommunalpolitisch engagiert, benötigt viele Kompetenzen. Die Aargauische Stiftung für Freiheit und Verantwortung in Politik und Wirtschaft bietet von Januar bis Mai 2024 einen Kurs an, in dem kommunalpolitische Nachwuchskräfte das Rüstzeug für ihr Amt erhalten. Der Kurs befähigt die Absolventinnen und Absolventen, Gemeindeprobleme frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und zu bewältigen.

An acht Freitagnachmittagen wird den Kursteilnehmenden in den attraktiven Räumlichkeiten des Stapferhauses in Lenzburg solides Grundwissen vermittelt. Als Kursreferenten wirken ausgewiesene Expertinnen und Experten, die ihre Ressorts theoretisch und praktisch beherrschen und ihre reichhaltigen Erfahrungen gerne weitergeben. Die Themen reichen von Baufragen über Öffentlichkeitsarbeit bis zum Sozialwesen. Nicht zuletzt ist die Teilnahme eine gute Gelegenheit für die Amtsträgerinnen und Amtsträger, sich untereinander zu vernetzen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 850 Franken. Eine Anmeldung ist bis zum 15. Dezember 2023 möglich auf stapferhaus.ch/kommunalpolitik. Weitere Informationen zu den Inhalten und der Kursanmeldung erteilt Janine Vonderach vom Stapferhaus (vonderach@stapferhaus.ch, Tel. 062 88 66 203).

Termine und Programm:

Freitag, 19. Januar 2024, 13 bis 17:30 Uhr: Führung und Organisation

Freitag, 16. Februar 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Sozialwesen

Freitag, 23. Februar 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Raumplanung/Bauwesen

Freitag, 01. März 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Rechtliche Grundlagen der Gemeindepolitik, Teil 1

Freitag, 15. März 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Schulwesen

Freitag, 22. März 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Finanzwesen

Freitag, 26. April 2024, 13:15 bis 17:15 Uhr: Kommunikation Behörde/Medien/Bürger:innen

Freitag, 03. Mai 2024, 13:15 bis 18:15 Uhr: Rechtliche Grundlagen der Gemeindepolitik, Teil 2, Gemeindefusion und Kultur

Kontakt Julia Kamperdick, Leitung Kommunikation & Marketing kamperdick@stapferhaus.ch +41 62 886 62 40