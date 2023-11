SD Consulting

Zweijahres-Bilanz der Wellness-Therme FORTYSEVEN

Im 2. Betriebsjahr ist die Wellness-Therme FORTYSEVEN auf Kurs. Die Positionierung als Wellness-Therme ist geglückt und das Angebot wird weiter mit Fokus auf mentale Erholung und Achtsamkeit ausgerichtet. Nach den Corona-Einschränkungen im Jahr 2022, rechnet die Wellness-Therme FORTYSEVEN damit, 2023 die avisierten über 300000 Gäste zu erreichen.

Der Betriebsstart der Wellness-Therme FORTYSEVEN im November 2021, welcher durch die Corona-Massnahmen geprägt war, war anspruchsvoll und hat zu Einbussen der Besucherzahlen geführt. Doch bereits die zweite Wintersaison 2022/2023 war sehr erfolgreich und die Wellness-Therme FORTYSEVEN konnte viele Gäste begrüssen. «Für 2023 rechnen wir damit, die anvisierten Gästezahlen von über 300 000 erreichen zu können und befindet uns klar auf dem angestrebten Zielkurs von jährlich zwischen 300 000 und 350 000 Gästen», freut sich Nina Suma, Geschäftsführerin der Wellness-Therme FORTYSEVEN.

Positionierung als Wellness-Therme geglückt

In den letzten zwei Jahren hat sich das FORTYSEVEN erfolgreich als Wellness-Therme positioniert und die Besucher mit den Themen mentale Erholung und Achtsamkeit ansprechen können. Gleichzeitig ist es gelungen ein neues ergänzendes Besuchersegment zu begeistern, das sich für diese Themen interessiert.

7200 Aufgüsse, 21600 Eiskugeln und 11500 Massagen

Die Wellness-Therme FORTYSEVEN bietet das Wellness-Erlebnis nicht nur beim Bad in der Therme. Im Sauna-Bereich finden täglich verschiedenste Aufgüsse statt. Seit der Eröffnung hat das Team aus Bad/Saunameistern 7200 Aufgüsse durchgeführt und dabei 21600 Eiskugeln geformt und verwendet.

Auch im Thermen-Restaurant können die Gäste nicht nur gesunde und ausgewogene Gerichte zu sich nehmen, sondern auch spezielle Wellness-Drinks bestellen und geniessen. Das Küchen- und Service-Team hat seit Eröffnung in rund 60000 Stunden für das Wohl der Gäste gesorgt.

Zur umfassenden Auszeit in der Wellness-Therme FORTYSEVEN gehört auch der Spa-Bereich mit seinem vielfältigen Wellness-Angebot und der Fokussierung auf thailändische und ayurvedische Massagen. Insgesamt hat das Spa-Team in den letzten 2 Jahren in über 11500 Massagen bei den Gästen für Entspannung gesorgt.

Die Wellness-Therme FORTYSEVEN entwickelt das Angebot konsequent entlang der Positionierung weiter. So wurde erst kürzlich der digitale Achtsamkeitscoach zusammen mit dem Verband Swiss Mindfullness lanciert und findet seither grossen Anklang bei den Gästen, da sie damit noch mehr entspannen und sich mit ganz einfachen Massnahmen gezielt mental erholen können.

Über die ThermalBaden AG:

Sie ist die Betriebsgesellschaft der Wellness-Therme FORTYSEVEN mit Sitz in Baden. Vorsitz des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft, welche zu 100% im Besitz der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden ist, hat René Kamer. Die Geschäftsführung obliegt Nina Suma, welche seit November 2019 in ihrer Funktion amtet.