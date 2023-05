Credaris AG

Credaris übernimmt Crédits Conseils und baut Führungsposition im Kreditvermittlungsgeschäft aus

Zürich / Versoix (ots)

Die Credaris AG kündigt die Übernahme von 100% der Aktien des Westschweizer Kreditvermittlers CC Crédits Conseils SA in Versoix an. Dadurch baut Credaris ihre führende Position im Kreditvermittlungsgeschäft weiter aus.

Die Credaris AG übernimmt 100% der Aktien des Westschweizer Kreditvermittlers CC Crédits Conseils SA. Crédit Conseils mit Sitz in Versoix (GE) ist seit 19 Jahren im Kreditvermittlungsgeschäft tätig und hat sich in dieser Zeit zu einer Grösse im lokalen Markt etabliert. Die beiden Gründer bleiben dem Unternehmen erhalten. Iohan Colarusso übernimmt die Geschäftsführung und David Jurgens konzentriert sich auf die Kundenberatung. Die Credaris AG wurde 2014 als Teil der Comparis-Gruppe gegründet und hat sich seither zum grössten Vermittler von Privatkrediten in der Schweiz entwickelt. Anfang 2022 übernahm das bisherige Management, unterstützt durch Brera Partners, die unternehmerische Verantwortung. Seit dem Management-Buy-out und den Akquisitionen von Milenia SA in Lausanne und Cashmoney Swiss AG ist dies bereits die dritte Übernahme eines Kreditvermittlers durch Credaris innert Jahresfrist.

Führende Rolle in Branchenkonsolidierung

Die Firmengruppe wird zukünftig an den Standorten Zürich, Olten, Lausanne und Versoix rund 100 Mitarbeiter beschäftigen und 2023 ein Privatkreditvolumen von rund 600 Millionen vermitteln. "Die Digitalisierung verändert unser Geschäft und erfordert Investitionen. Wir sehen deshalb in der Schweiz den Bedarf einer Konsolidierung des kleinteiligen Kreditvermittlermarktes. Dabei wollen wir eine führende Position einnehmen und unseren Kunden und Partnern eine hohe Servicequalität bieten", sagt Group-CEO Marc Hallauer.

Kundennaher Service in der ganzen Schweiz

Crédits Conseils wird als operativ eigenständiges Unternehmen durch den bisherigen Geschäftsführer Iohan Colarusso weitergeführt. "Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten, die sich durch den Zusammenschluss mit der Credaris-Gruppe ergeben. Dadurch bieten wir unseren Kunden und Mitarbeitern neue Perspektiven und können die Erfolgsgeschichte von Crédit Conseils unter neuen Vorzeichen fortsetzen", so Colarusso.

Crédits Conseils wird schrittweise das bestehende Technologie-Setup der Credaris-Gruppe übernehmen. Um eine reibungslose Integration zu gewährleisten, wird Iohan Colarusso neu direkt an Jérémie Monney, Geschäftsführer von Milenia, rapportieren. "Mit der Akquisition von Crédits Conseils bauen wir unsere Position als führender Vermittler von Privatkrediten in der französischsprachigen Schweiz weiter aus", meint Monney.

"Wir wollen in der ganzen Schweiz einen hochstehenden Service anbieten", sagt Hallauer. "Dies erreichen wir am besten, indem wir moderne Technologien mit einem lokalen Ansatz und Kundennähe kombinieren. Wir sind uns bewusst, dass gerade bei einem sehr persönlichen Anliegen wie Privatkrediten ein sensibler Umgang mit der Sprache und Kultur wichtig ist. Die Bündelung der Kräfte mit Crédits Conseils schafft hierfür beste Voraussetzungen. Ich danke Iohan, David und ihrem kompetenten Team für das Vertrauen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit."

Über die Credaris AG

Credaris wurde 2014 als Teil der Comparis-Unternehmensgruppe gegründet und hat sich in der Folge zum grössten Schweizer Kreditvermittler entwickelt. Anfang 2022 wurde Credaris an das bestehende Management verkauft. Im Juni 2022 folgten die Akquisitionen der Milenia SA, dem grössten Westschweizer Kreditvermittler, und der Cashmoney Swiss AG. Insgesamt beschäftigt die Credaris-Gruppe an den Standorten Zürich, Lausanne, Olten und Versoix rund 100 Mitarbeiter und vermittelt 2023 ein Kreditvolumen von rund 600 Mio. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit allen wichtigen Schweizer Kreditanbietern und ausgewiesenes Fachwissen bietet die Credaris-Gruppe Zugang zu einem umfassenden Kredit-Portfolio zu attraktiven Konditionen.