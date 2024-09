Suter Inox AG

Schweizer Handwerk für die Küche – Suter Inox AG präsentiert sich in der Architekturwerkstatt 2024

Die Suter Inox AG, ein renommiertes Schweizer Familienunternehmen mit 77 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Edelstahlprodukte für die Küche, freut sich, ihre Teilnahme an der Architekturwerkstatt 2024 in Löhne bekannt zu geben.

Tradition und Innovation

Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 durch Alfred Suter senior hat sich die Suter Inox AG durch kontinuierliche Innovationen und Handwerkskunst als Pionier in der Edelstahlverarbeitung etabliert. Heute ist das Unternehmen in der Schweiz zudem als führender Küchenausstatter mit einem exklusiven Sortiment an Handelsmarken bekannt. Mit einem klaren Fokus auf Design, Qualität und Nachhaltigkeit fertigt Suter hochwertige Spülen, Becken und massgefertigte Edelstahl-Arbeitsplatten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Der Produktionsstandort Schweiz unterstreicht den hohen Qualitätsstandard des Unternehmens.

Neue Möglichkeiten und Partnerschaften

Die Teilnahme an der Architekturwerkstatt bietet Suter eine ideale Plattform, um ihre Produktinnovationen einem Fachpublikum vorzustellen und wertvolle Partnerschaften zu knüpfen. „Unsere Entscheidung, an der Architekturwerkstatt teilzunehmen, spiegelt das Engagement wider, neue Markteintrittschancen zu prüfen und unsere Produkte dem anspruchsvollen und qualitätsbewussten Publikum im deutschen Markt näherzubringen“, erklärt Marco Suter, Co-CEO der Suter Inox AG. „Wir freuen uns darauf, mit Architekten, Planern und Fachhändlern in den Dialog zu treten und ihre Meinungen und Erfahrungen in unsere zukünftigen Entwicklungen einfliessen zu lassen.“

Auf der Messe wird Suter seine neuesten Produktentwicklungen präsentieren. Darunter innovative, in Handarbeit gefertigte Edelstahl-Arbeitsplatten und Spülenlösungen, die durch Funktionalität und zeitloses Design überzeugen. Zudem werden exklusive Armaturen aus dem Premiumsegment, darunter Marken wie Gessi und LAUFEN, vorgestellt, die perfekt mit den Suter-Produkten harmonieren.

Die Suter Inox AG lädt alle Messebesucher herzlich ein, den Stand des Unternehmens in der Architekturwerkstatt zu besuchen, um die neuesten Innovationen kennenzulernen und sich persönlich von der Qualität und dem Design der Produkte zu überzeugen.

Über das Unternehmen Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 77 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 47 marlene.moser@suter.ch / media@suter.ch suter.ch