Suter Inox AG

BORA Beleuchtung – Minimalistisches Design und maximales Licht

Mit BORA Horizon und BORA Stars erweitert die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe ihr Sortiment an Premium-Kücheneinbaugeräten um das Thema Beleuchtung. Ob über Arbeitsfläche, Kochfeld oder Esstisch – verschiedene Varianten der horizontalen Pendelleuchte BORA Horizon und der vertikalen Pendelleuchte BORA Stars sorgen in jeder Situation für die optimale Lichtstimmung und fügen sich unaufgeregt und edel in das Gesamtbild der Küche ein. Erhältlich sind beide Leuchten in jeweils drei Farben.

Gutes Licht spielt im Lebensraum Küche eine wesentliche Rolle: Es sorgt für optimale Ausleuchtung beim Kochen und eine angenehme Atmosphäre beim Essen. Faktoren wie Ausrichtung, Lichtfarbe und Lichtintensität haben unmittelbaren Einfluss auf die Raumatmosphäre und damit auf unser Wohlbefinden. Helligkeit und Lichtfarben beeinflussen das Essverhalten und unsere Stimmung: neutralweisses Licht macht munter am Morgen, warmweisses Licht hat eine beruhigende Wirkung. Die BORA Beleuchtung sorgt mit den verschiedenen Varianten und Einstellungsmöglichkeiten der neuen Pendelleuchten BORA Horizon und BORA Stars in jeder Situation für die optimale Lichtstimmung.

BORA Horizon – Direkt und indirekt smart beleuchtet

Als kompakte „2 in 1 Beleuchtung“ mit höchster Lichtqualität eignet sich die lineare Pendelleuchte BORA Horizon zur indirekten Ambientebeleuchtung über dem Esstisch genauso wie zur direkten Beleuchtung über dem Kochfeld. Das indirekte Ambiente-Licht sowie die direkte Beleuchtung sind dabei unabhängig voneinander steuerbar. Die fünfstufige Farbtemperaturänderung von kaltweiss zu warmweiss sowie das stufenlose Dimmen sorgen für eine angenehme Atmosphäre im Lebensraum Küche. BORA Horizon ist in der Höhe werkzeuglos verstellbar: In der Variante ‚Fix‘ ist die Höheneinstellung über die Seilstopper am Deckengehäuse vorzunehmen und in der Variante ‚Move‘ direkt am Leuchtkörper, sodass die Höhe der Beleuchtung individuell auf die Begebenheiten im Koch- und Essbereich angepasst werden können. BORA Horizon verfügt über vier Funktionen, welche einfach und benutzerfreundlich per Gestensteuerung zu bedienen sind: Licht ein/aus, Licht dimmen, Farbtemperatur wechseln und die Entkoppelung der Lichtquelle zu direkter oder indirekter Beleuchtung – Händewaschen vor dem Bedienen des Lichtschalters ist somit nicht mehr nötig. Die Leuchte ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: elegantes Schwarz, beruhigendes Moosgrün und malerisches Roségold.

BORA Stars – Einzeln und als Ensemble dezent erhellt zur Sterneküche

Die vertikale Pendelleuchte BORA Stars passt sich dank ihres variablen Systems jeder Raumsituation an und kreiert eine besondere Lichtstimmung. Die neue Leuchte ist als einzelnes Licht in einer Aufbau- und Einbauvariante oder mit jeweils drei Leuchten als Ensemble in linearer oder zirkularer Anordnung erhältlich. Die hochwertigen Pendelleuchten BORA Stars, die es in den Farben Schwarz, Moosgrün und Roségold gibt, schweben scheinbar über der Arbeitsfläche, dem Kochfeld oder dem Esstisch und fügen sich unaufgeregt und edel in den Lebensraum Küche ein.

Zum Unternehmen

BORA entwickelt und produziert innovative Premium-Kücheneinbaugeräte mit hohem Designanspruch. Die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe positioniert ihr Portfolio international mit dem Claim ‚More than cooking.‘ Seit Willi Bruckbauer BORA 2007 gründete, hat das Unternehmen den Anspruch, Gewohntes in Frage zu stellen und so den Lebensraum Küche zu revolutionieren. Die Mission: aussergewöhnliche Produkte für aussergewöhnliche Erlebnisse. Begonnen hat alles mit den innovativen Kochfeldabzugssystemen, die dank intelligenter Technik den Kochdunst nach unten abziehen und mit dem BORA eigenen Anspruch auf Perfektion laufend weiterentwickelt werden. Das Produktportfolio wurde um den BORA X BO, einen Profi-Dampfbackofen für zuhause und die dazu passende BORA Multischublade erweitert, es folgten Kühl- und Gefriersysteme sowie Beleuchtung. Produkte von BORA zeichnen sich durch höchste Performance, leichte Reinigung und einfache Bedienung aus. Dank ihres zeitlosen Designs fügen sie sich problemlos in jede Küche ein und sorgen für frische Luft und freie Sicht im Lebensraum Küche. BORA beschäftigt über 500 Mitarbeiter weltweit, insbesondere an den Standorten in Raubling, Niederndorf und Sydney sowie in den Flagship Stores in München und Herford. Vertrieben werden BORA Produkte mittlerweile weltweit in über 60 Ländern.

Schweizer Generalimporteur BORA Systeme & Medienkontakt

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

T +41 58 263 66 47