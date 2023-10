Eröffnung / Neuer Gesundheitsort mitten in Zürich / Bei Oyu ergänzen sich Komplementär- und Schulmedizin zu einer neuen Form von Therapie und Prävention

OYU

Neuer Gesundheitsort mitten in Zürich

Bei Oyu ergänzen sich Komplementär- und Schulmedizin zu einer neuen Form von Therapie und Prävention

Oyu eröffnet am 16. Oktober 2023 an der Sihlstrasse 3 in Zürich auf drei Etagen einen neuen Gesundheitsort. Im modernen Kompetenzzentrum vereint Oyu das Wissen aus Schul- und Komplementärmedizin zu einer neuen Ganzheitsmedizin und bietet neben medizinischer Beratung auch Kurse und Kulinarik an.

Konsultationen, Therapien, Massagen, Kurse, Shop, Restaurant und Teeatelier - alles unter einem Dach. Oyu ist der neue Gesundheitsort mitten in Zürich, wo das Wissen aus Schul- und Komplementärmedizin zu einer neuen Ganzheitsmedizin vereint wird. Am 16. Oktober 2023 eröffnet Oyu seinen ersten Standort an der Sihlstrasse 3 in Zürich. Der ganzheitliche Ansatz, das hochwertige Ambiente, aber auch die digitalen Services machen Oyu zu einem der fortschrittlichsten Anbieter im Bereich Gesundheit, Prävention und Selfcare. Die Leistungen sind in der Grund- oder Zusatzversicherung der Schweizer Krankenkassen mehrheitlich anerkannt.

Expertenwissen und Wohlfühlatmosphäre

"Medizin ist für mich ein Miteinander. Sowohl zwischen Patient und Arzt als auch zwischen Komplementär- und Schulmedizin", fasst Dr. med. Bettina Kneip, ärztliche Leiterin von Oyu, das neue Konzept zusammen. Ziel des Oyu-Angebots ist es, Patientinnen und Patienten zurück zur eigenen Natur zu bringen. Mitgegeben werden dabei die passenden Hilfsmittel, die bei der Wiederherstellung oder dem Erhalt der Gesundheit helfen. Dies immer unter Berücksichtigung der modernen Medizin. Dafür sorgt ein Team aus über 30 Fachexperten aus den Bereichen Medizin, Therapie und Gastronomie. Zudem ist Oyu eine 100%-Tochtergesellschaft der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden. Dadurch fliessen mehr als 60 Jahre Gesundheitserfahrung ins Unternehmen mit ein.

Neben dem Team soll auch die Architektur der neuen Räumlichkeiten einen Teil zur Gesundheit beitragen. Das ganze Oyu-Haus wurde auf Grundlage der ayurvedischen Architekturlehre Vastu konzipiert. Es stellt eine natürliche Verbindung von aussen und innen her und soll so einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden nehmen. Für die Realisation dieser "Healing Architecture" zeichnet sich das Design Studio Enea Outside In verantwortlich.

Drei Etagen, drei Schwerpunkte

Oyu, das neue Kompetenzzentrum für ganzheitliche Medizin, begrüsst Besucherinnen und Besucher auf drei Stockwerken, die unterschiedliche Gesundheitsleitungen beinhalten: Auf der 1. Etage finden sich Angebote, wie das Oyu-Restaurant und das Teeatelier, die allen jederzeit für eine leichte Mahlzeit oder einen kurzen Moment des Rückzugs zur Verfügung stehen. Das hochwertige Angebot basiert auf mehrheitlich pflanzlichen Gerichten die im grosszügigen Restaurantbereich, auf einer lauschigen Terrasse mit Kräutergarten oder im Take-Away genossen werden können. Das Teeatelier bietet individuell zusammengestellte Tee- und Gewürzmischungen, die im angegliederten Shop auch für zuhause erhältlich sind.

Im 2. Stockwerk wird das Thema Gesundheit aktiv angegangen. Hier befindet sich das Studio, indem Kurse wie Yoga, Qigong, Tai-Chi oder Meditationen angeboten werden. In den nebenan gelegenen Behandlungsräumen werden ayurvedische Ganzkörper- und Teilkörpermassagen angeboten.

Auf der 3. Etage befindet sich der medizinische Bereich mit den Praxen des Ärzte-, Naturheilpraktiker- und Therapeutenteams. Hier finden die medizinischen Konsultationen, Check-ups und Therapien statt. Für die medizinische Beratung empfiehlt Oyu zuerst das Angebot der Erstkonsultation in Anspruch zu nehmen. Das Team ist jederzeit vor Ort und telefonisch bei der Auswahl der richtigen Fachperson behilflich.

Öffnungszeiten Oyu-Haus

Montag bis Freitag: 07:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 08:00 - 17:00 Uhr

Öffnungszeiten Restaurant

Montag bis Freitag: 08:00 - 20:00 Uhr

Samstag: 08:00 - 17:00 Uhr

Über Oyu

Oyu ist ein Eigenname und steht für Einfachheit und Reduktion, die es erlauben, den Fokus auf wesentliche Dinge wie die Gesundheit zu legen. Die Geschäftsleitung der OYU AG setzt sich zusammen aus Nicole Muret, Geschäftsführerin, Bettina Kneip, ärztliche Leiterin und Henriette Hausammann, Operative Leiterin. Die OYU AG ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden mit Sitz in Bad Zurzach. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem die schweizweit präsenten Rehabilitationskliniken ZURZACH Care sowie die Wellness-Therme FORTYSEVEN in Baden.