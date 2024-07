Suter Inox AG

BORA M Pure – Das multiple Kochfeldabzugssystem mit maximalem Bedienkomfort

Das BORA M Pure ist das Flexibelste unter den kompakten BORA Kochfeldabzugssystemen. Die Kombination von Flächeninduktion auf der einen und Zoneninduktion auf der anderen Seite ermöglicht die Nutzung von Kochgeschirr in allen Grössen. Ob grosser Bräter, Grillpfanne oder kleiner Espressokocher – die unterschiedlichen Kochzonen erkennen Kochtöpfe und Pfannen in sämtlichen Formen und Grössen auf optimale Weise. Für persönliche Akzente in der Küche sorgen auf Wunsch wechselbare Einströmdüsen in verschiedenen Farben.

Induktion mal zwei: Das neue BORA M Pure stellt die konsequente Weiterentwicklung des beliebten Kochfeldabzugssystems BORA Pure dar. Bräter oder anderes grosses Kochgeschirr stehen auf dem Flächeninduktionsfeld rechts, kleinflächige Töpfe werden dank der Zoneninduktion auf der linken Seite optimal erkannt. Die beiden Flächeninduktions-Kochzonen rechtsseitig mit einer Grösse von jeweils 230 x 230 mm lassen sich über die Brückenfunktion zu einer 230 x 460 mm grossen Induktionsfläche verbinden. Bei ausreichender Grösse des Kochgeschirrs und aktivierter permanenter Topferkennung werden die Zonen automatisch kombiniert. Die beiden einzelnen, runden Kochzonen mit Zoneninduktion auf der linken Seite sind bestens für kleinere Töpfe, Pfannen und Espressokocher geeignet.

Das Kochfeldabzugssystem BORA M Pure überzeugt mit hoher Flexibilität, kompakter Bauweise sowie hochwertigem Design. Die Touch Control Bedienung mit Slider besticht durch weisse LEDs für ein klares und modernes Erscheinungsbild – und mit den gleichen beliebten und nützlichen Funktionen wie das Kochfeldabzugssystem BORA Pure. Alle wichtigen Bedienfunktionen sind über nur einen Klick erreichbar. Für persönliche Akzente sorgen Einströmdüsen in den Farben orange, rot, blau, jadegrün, lichtgrau, sonnengelb und greige, die mit nur einem Handgriff austauschbar sind. Mit den Modellen X Pure, M Pure, Pure und S Pure geht die BORA Pure Familie kompakter Kochfeldabzugssysteme perfekt auf unterschiedliche Bedürfnisse und das individuelle Kochverhalten der Kunden ein.

Zum Unternehmen

BORA entwickelt und produziert innovative Premium-Kücheneinbaugeräte mit hohem Designanspruch. Die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe positioniert ihr Portfolio international mit dem Claim ‚More than cooking.‘ Seit Willi Bruckbauer BORA 2007 gründete, hat das Unternehmen den Anspruch, Gewohntes in Frage zu stellen und so den Lebensraum Küche zu revolutionieren. Die Mission: aussergewöhnliche Produkte für aussergewöhnliche Erlebnisse. Begonnen hat alles mit den innovativen Kochfeldabzugssystemen, die dank intelligenter Technik den Kochdunst nach unten abziehen und mit dem BORA eigenen Anspruch auf Perfektion laufend weiterentwickelt werden. Das Produktportfolio wurde um den BORA X BO, einen Profi-Dampfbackofen für zuhause und die dazu passende BORA Multischublade erweitert, es folgten Kühl- und Gefriersysteme sowie Beleuchtung. Produkte von BORA zeichnen sich durch höchste Performance, leichte Reinigung und einfache Bedienung aus. Dank ihres zeitlosen Designs fügen sie sich problemlos in jede Küche ein und sorgen für frische Luft und freie Sicht im Lebensraum Küche. BORA beschäftigt über 500 Mitarbeiter weltweit, insbesondere an den Standorten in Raubling, Niederndorf und Sydney sowie in den Flagship Stores in München und Herford. Vertrieben werden BORA Produkte mittlerweile weltweit in über 60 Ländern.

Schweizer Generalimporteur BORA Systeme & Medienkontakt

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad

Marlene Moser Verantwortliche Media / PR

T +41 58 263 66 47