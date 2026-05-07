DOSB New Media GmbH

Nur auf Sporteurope.TV: Alle 64 Spiele der Eishockey-WM live, 43 exklusiv, mit umfassender Berichterstattung und ohne Abo

München (ots)

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und bringt erneut die besten Nationalteams der Welt zusammen. Sporteurope.TV begleitet das Turnier umfassend und zeigt als einziger Anbieter alle 64 Spiele live, davon 43 exklusiv. Damit bleibt die Plattform die zentrale Adresse für alle Fans im deutschsprachigen Raum, wenn es um Weltklasse-Eishockey und emotionale Turniermomente geht.

Ein weiterer Meilenstein: Eishockey-WM auch in Italien und Frankreich

Vom ersten Bully bis zum Finale sind alle Eishockey-Fans auf Sporteurope.TV hautnah am Geschehen. Dafür liefert der Sport-Streaminganbieter so viel Content wie noch nie auf der eigenen Plattform und auf allen Social-Media-Kanälen. Alle Spiele live und on Demand, Live-Konferenzen, Highlights von allen Partien und exklusive Einblicke aus der Schweiz - mehr geht nicht!

Mit der Eishockey-WM 2026 geht Sporteurope.TV zudem einen weiteren wichtigen Schritt in seiner europäischen Wachstumsstrategie: Erstmals wird ein großes internationales Sportevent auch gezielt in Italien und Frankreich auf der Plattform verfügbar gemacht. Damit baut Sporteurope.TV seine Präsenz in neuen Märkten deutlich aus und treibt die Internationalisierung konsequent voran.

Berichterstattung aus dem Studio und direkt aus den Arenen

Dabei setzt der Sport-Streaminganbieter auch 2026 auf eine hochwertige und emotionale Berichterstattung. Die deutschen Übertragungen werden aus dem eigenen TV-Studio produziert und durch Live-Schalten sowie exklusive Einblicke direkt vom Turnierort ergänzt. Sporteurope.TV-Reporter Maurice Stolka liefert Eindrücke aus Zürich und bringt die Atmosphäre der Weltmeisterschaft so unmittelbar zu den Fans nach Hause.

Mit der Kombination aus vollständiger Live-Abdeckung, exklusiven Spielen und einem kompetenten On-Air-Team bietet Sporteurope.TV auch 2026 das umfassendste Erlebnis rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft.

Erfahrenes Kommentatoren- und Expertenteam

Für die Einordnung und Begleitung der Spiele sorgt ein eingespieltes Team mit großer Erfahrung im internationalen Eishockey. Als Hauptkommentatoren begleiten Christoph Fetzer, Constantin Eckner und Tobi Fischbeck das Turnier. Das Trio ist bereits das dritte Mal bei einer Eishockey-WM auf Sporteurope.TV im Einsatz. Ergänzt wird das Team durch Nico Lange, Maximilian Schubert und Oliver Eisenbarth.

Für die fachliche Analyse stehen mit Frank Mauer, Christian Ehrhoff, Jule Schiefer und Yannic Seidenberg ausgewiesene Expertinnen und Experten zur Verfügung, die das Geschehen einordnen und zusätzliche Perspektiven liefern.

Alle Spiele vom Eishockey-Event des Jahres live auf einer Plattform

"Die Eishockey-Weltmeisterschaft steht für Leidenschaft, Dynamik und große Emotionen. Wir freuen uns, das komplette Turnier erneut auf Sporteurope.TV zeigen zu können und den Fans eine Berichterstattung zu bieten, die nah am Spiel und nah an den Geschichten dahinter ist", so Björn Beinhauer - Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.