US Open 2024: Sportdeutschland.TV präsentiert Übertragungskonzept und ein hochkarätiges Kommentatoren-Team um Boris Becker, Mischa Zverev und Matthias Stach

München (ots)

Einzel, Doppel, Mixed, Juniors und Wheelchair - alle Spiele live und auf Abruf auf Sportdeutschland.TV. Dazu zählen auch die Spiele der Qualifikation, die bereits am 19. August beginnen.

Die top Matches der US Open 2024 kommentiert von dem besten deutschen Tennis-Kommentatoren-Duo Becker/Stach sowie eine frei empfangbare tägliche Liveshow.

Live-Konferenz exklusiv auf Sportdeutschland.TV mit Mario Harter, und wechselnden Gästen wie zum Beispiel Mischa Zverev, Sascha Bajin und vielen mehr.

Die US Open 2024 stehen vor der Tür und damit der letzte Grand Slam eines ereignisreichen Tennisjahres. Tennisfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich auf eine geballte Ladung Spitzensport freuen.

Übertragungskonzept und Modell

Beginnend mit allen Spielen der Qualifikation, die ab dem 19. August frei empfangbar auf Sportdeutschland.TV zu sehen ist, startet das letzte Grand-Slam-Turnier 2024.

Ab dem 26. August mit dem Start des Hauptfeldes, welches vollumfänglich auf Sportdeutschland.TV übertragen wird, ist auch ein Team rund um Markus Paszehr & Mischa Zverev live in New York vor Ort und bringt den Zuschauerinnen und Zuschauern die Stars um Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Coco Gauff noch näher ins deutsche Wohnzimmer. Auch in diesem Jahr gilt: Alle Spiele, alle Courts - live und auf Abruf auf Sportdeutschland.TV. Spielzusammenfassungen von allen Einzelpartien der US Open werden zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen von Sportdeutschland.TV frei empfänglich zu sehen sein.

Das Kommentatoren- und Expertenteam auf Sportdeutschland.TV

Zum Team gehört das bekannteste Tennis-Kommentatoren-Duo Deutschlands Matthias Stach und Boris Becker. Neben den top Matches wird das Duo auch eine tägliche interaktive Liveshow mit verschiedenen Gästen moderieren. Diese Liveshow wird frei empfangbar auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein.

Erweitert wird das Angebot durch die aus 2023 bekannte und erfolgreiche Live-Konferenz, die u.A. von Mario Harter, Mischa Zverev und Sascha Bajin moderiert wird. Hierbei haben die Experten stets alle Courts im Blick und verpassen keine wichtige Entscheidung.

Weitere Partien werden von bekannten Tennis-Kommentator:innen und Expert:innen wie Barbara Rittner, Markus Theil, Dennis Heinemann, Nicky Geuer, Andreas Thies, Ulf Kahmke, Jonas Hartenstein und Sebastian Ungermanns begleitet.

Sportdeutschland.TV: einmalige Zahlung, kein Abo

Nur auf Sportdeutschland.TV zahlen Nutzer:innen für das, was sie sich anschauen möchten. Ohne Abo, ohne Zusatzkosten und ohne jegliche Art der Verlängerung. So auch bei den US Open 2024. Um das volle Programm und alle Spiele in voller Länge live und on Demand sehen zu können, bietet Sportdeutschland.TV den Nutzer:innen bis zum 25. August den "All-Access-Pass" nach Eingabe eines Rabattcodes zum reduzierten Preis von 20,00EUR an.

Empfang über Smart-TV, Desktop und mobile Endgeräte

Die US Open auf Sportdeutschland.TV sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangbar. Nutzer:innen können die US Open auf ihrem PC via Browser, in der Smartphone-App (Android und iOS), oder per Smart-TV-App auf ihrem Fernsehgerät verfolgen. Neu: Ab sofort steht auch eine Apple TV App zur Verfügung.

Über Sportdeutschland.TV: Sportdeutschland.TV ( www.Sportdeutschland.TV) ist die Sport-Streaming-Plattform von Breiten- und Amateursport bis hin zu internationalem Spitzensport. Der 2014 gestartete Online-Sportsender wurde einst vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründet, um mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Dieses Ziel verfolgt das Team der DOSB New Media GmbH auch nach dem Austritt des DOSB, mit dem die Plattform weiterhin partnerschaftlich verbunden ist. Liveübertragungen und On-demand-Inhalte aus über 70 Sportarten ergeben gemeinsam mit nationalen und internationalen Großereignissen, diversen Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichten ein einzigartiges Paket. Die DOSB New Media GmbH steht mit der Plattform Sportdeutschland.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe im Sport.