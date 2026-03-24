Stadtmuseum Aarau

«Kupfer, Gold und Widerstand» – Fotoreportage von Michael Würtenberg (Foyer, Stadtmuseum Aarau)

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«Kupfer, Gold und Widerstand» – Fotoreportage von Michael Würtenberg

28. März bis 19. April 2026 im Foyer des Stadtmuseums Aarau

Im Mittelpunkt der langjährigen Foto-Reportage von Michael Würtenberg stehen die Spannungen in Serbien: Zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und ökologischer Katastrophe, friedlichem Widerstand der Jugend und der globalen Verantwortung Westeuropas in Serbien.

Liebe Medienschaffende, gerne lassen wir Ihnen hiermit den Hinweis auf die Foyer-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau zukommen. Benötigen Sie weiteres Bild- oder Textmaterial oder möchten Sie ein Interview mit Michael Würtenberg führen? Melden Sie sich gerne. Danke für einen Hinweis auf die Ausstellung.

Beste Grüsse, Meret Radi

Michael Würtenberg reist seit mehreren Jahren nach Serbien, um den Abbau von Rohstoffen, die daraus resultierenden Umweltschäden und den Widerstand der Bevölkerung dagegen zu dokumentieren. Monumentale Landschaftsbilder zeigen eindrücklich die menschlichen Eingriffe in die Natur. Die erste Bildserie führt in den Osten Serbiens, in die Städte Majdanpek und Bor, hier befinden sich die zweitgrössten Kupfervorkommen Europas. Weitere Bilder zeigen Smederevo, eine Stadt, die von einer roten Staubschicht des Stahlwerks überzogen ist und das Jadar-Tal, wo der geplante Abbau von Lithium den Widerstand der Bevölkerung hervorruft.

Würtenberg hält in seiner Fotoreportage zudem die wöchentlichen Demonstrationen gegen Korruption fest, die seit dem Einsturz des Bahnhofvordaches in der Stadt Novi Sad im November 2024 anhalten. Auch rückt er das Projekt «Belgrade Waterfront» in den Fokus, wo Menschen gegen den radikalen Umbau eines historischen Viertels auf die Strasse gehen. Mit seinen Porträtbildern gibt Würtenberg den betroffenen Menschen, die Widerstand leisten, eine Stimme. Ihre Geschichten und Beweggründe sind im Begleitblatt der Ausstellung dokumentiert.

«Wenn ich ein Bild mache, das ‹einfährt›, wie ich sage, dann spüre ich: Das ist mehr als ein Foto. Es ist eine Verbindung zwischen den Menschen in Serbien und denen, die die Ausstellung besuchen. Ich möchte, dass die Besucher:innen nicht nur schöne Bilder sehen, sondern, dass sie mit neuen Gedanken nach Hause gehen – vielleicht sogar mit dem Impuls, ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen.»

Michael Würtenberg

Der Fotograf lebt in Küttigen und ist Teil des regelmässigen Netzwerktreffens von Fotografinnen und Fotografen aus der Region im Stadtmuseum Aarau.

«Kupfer, Gold und Widerstand» – Fotoreportage von Michael Würtenberg

28. März bis 19. April 2026 im Foyer des Stadtmuseums Aarau (Gratis-Eintritt)

Mittagstisch mit Kurzführung

Di, 31. März 2026, 12–13.15 Uhr

Öffentliche Führung

So, 19. April 2026, 14 Uhr

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch