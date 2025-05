Pro Senectute

"Digital Seniors 2025": Vorabinformation zur Studie und Einladung zum Event vom 4. Juni

Zürich (ots)

Am 4. Juni 2025 präsentiert Pro Senectute Schweiz die neuste Erhebung ihrer etablierten Studie "Digital Seniors" bei Google Schweiz in Zürich. Die repräsentative Befragungsstudie zeichnet ein aktuelles Bild über die digitale Teilhabe der älteren Bevölkerung in der Schweiz. Medienschaffende aus der ganzen Schweiz sind eingeladen, die Medienmitteilung im Voraus einzusehen sowie sich für den Event zu akkreditieren.

Information zur Medienmitteilung

Die Medienmitteilung von Pro Senectute Schweiz mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der aktuellen Studie "Digital Seniors 2025" wird am 4. Juni 2025, um 10 Uhr, auf Deutsch, Französisch und Italienisch in den respektiven Sprachregionen distribuiert. Bei Interesse können sich Medienschaffende für eine Vorabinformation der Medienmitteilung melden: medien@prosenectute.ch

Details zum Event

Wann: 4. Juni 2025

Zeit: 14.00 bis 17.00 Uhr (Livestream von 14.00 bis 15.15 Uhr)

Wo: Google Schweiz, The Forum Auditorium, Europaallee 36, 8004 Zürich

Interessierte Medienschaffende werden gebeten, sich bis zum 2. Juni 2025 für den Event anzumelden und allfällige Interviewwünsche mit Referentinnen und Referenten (Keynote-Speakers) mitzuteilen: kommunikation@prosenectute.ch