blue Cinema eröffnet neues IMAX® in Zürich

Blue Cinema bringt IMAX® nach Zürich: Im frisch renovierten Abaton geniessen Filmfans ab Mitte Mai einzigartige Qualität an bester Lage.

Ab dem 17. Mai beginnt im blue Cinema Abaton in Zürich eine aufregende Ära: Das Highlight des modernisierten Kinos ist der beeindruckende neue IMAX-Saal. Mit gestochen scharfen Bildern dank innovativster Projektionstechnologie, kraftvollem digitalem Sound und einem einzigartig gestalteten Kinointerieur werden Gänsehautmomente garantiert.

Zudem finden Filmfans im Abaton neu eine First Lounge, in welcher sich das Beste aus der Kinowelt mit ultimativem Komfort vereint. So erleben Gäste die Filme in bequemen Liegesesseln und geniessen Snacks und Getränke à Discrétion.

