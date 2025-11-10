bop Communications

Joyn Schweiz ist jetzt auf Sunrise TV verfügbar

Medienmitteilung

Joyn und Sunrise schliessen Partnerschaft für mehr Nutzungskomfort und Unterhaltung

Kooperation mit Mehrwert für alle: Joyn Schweiz ist jetzt auf Sunrise TV verfügbar. Joyn erweitert dadurch Nutzungskomfort und Reichweite und Sunrise TV bietet noch mehr Unterhaltung.

Zürich, 10.11.2025 – Joyn Schweiz ist ab sofort auf allen Sunrise TV- Boxen vorinstalliert. Damit erreicht die Streaming-Plattform potenziell mehrere hunderttausend neue Nutzer:innen und baut ihre Reichweite in der Schweiz signifikant aus.

Mit der Integration auf den Sunrise TV- Boxen ist Joyn direkt im Hauptmenü unter „Apps“ verfügbar und kann ohne zusätzliche Installation genutzt werden. Joyn lässt sich zudem bequem per Sprachbefehl starten und ist vollständig in die intelligente Suchfunktion von Sunrise TV eingebunden. Dadurch erscheinen Joyn-Inhalte automatisch in den Suchergebnissen und persönlichen Empfehlungen. Die Integration sorgt für ein besonders komfortables und nahtloses Nutzungserlebnis und macht es Kundinnen und Kunden noch einfacher, neue Lieblingsinhalte zu entdecken. Diese zielgerichtete Distribution ermöglicht Joyn den Zugang zu einem breiten Publikum, während Sunrise ihr eigenes Unterhaltungsangebot um eine umfangreiche und kostenlose Streaming-App ergänzt. Kund:innen profitieren damit von einem weiter ausgebauten Unterhaltungserlebnis.

„Die beste Unterhaltung und alles an einem Ort – diesen Anspruch untermauern wir mit der Integration der Joyn-App auf unserer TV-Box. Wir sind einmal mehr einen Schritt voraus und bauen mit Joyn das Unterhaltungsangebot weiter aus. Unsere Kundinnen und Kunden geniessen mit Joyn populäre und vielfältigste TV-Inhalte“, sagt Christoph Richartz, Chief Consumer Officer – Main Brand von Sunrise.

„Durch die Partnerschaft mit Sunrise machen wir Joyn für noch mehr Haushalte in der Schweiz ganz einfach zugänglich, direkt über ihre TV-Box“, sagt Andrea Haemmerli, Managing Director Seven.One Entertainment Group Schweiz, verantwortlich für Joyn Schweiz. „Wir freuen uns, unsere Joyn Originals wie The Power, The Race und Jerks sowie zahlreiche Previews unserer Highlight-Shows einem breiteren Publikum zu präsentieren, ergänzt durch über 60 000 Stunden an zusätzlichen TV-Inhalten.“

Mit der Vorinstallation auf den Sunrise TV-Boxen nimmt Joyn einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, das kostenlose Streaming-Angebot mit Fokus auf lokale Inhalte, Reality, Fiction, Comedy und Shows einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Über Joyn Schweiz

Joyn ist die kostenlose Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Gruppe, die in der Schweiz Live-TV und On-Demand-Inhalte aus Comedy, Reality, Fiction und Shows bietet, jederzeit und überall verfügbar. Aktuelle Informationen zu den Joyn Schweiz Highlights sind auf unseren Social-Media-Kanälen sowie auf joyn.ch verfügbar. Medienkontakt

