«NextIn Business»: Neue Technologien im Fokus der vierten Staffel

Wie prägen Innovationen unser Leben von morgen? Die vierte Staffel des Wirtschaftsmagazins «NextIn Business» auf SAT.1 Schweiz nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise in die Welt von morgen.

Ab 22. Oktober

«NextIn Business»: Die Zukunft beginnt jetzt! Neue Technologien im Fokus der vierten Staffel

Zürich, 22. Oktober 2025 – Wie prägen Innovationen unser Leben von morgen? Die vierte Staffel des Wirtschaftsmagazins «NextIn Business» auf SAT.1 Schweiz nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise in die Welt von morgen. Moderatorin Lynn Grütter trifft Vordenkerinnen, Forscher und Unternehmer, die mit ihren Ideen und Technologien unseren Alltag nachhaltig verändern.

« NextIn Business» beleuchtet zentrale gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends: Wie gehen wir mit Stress um? Wie gelingt klimafreundliche Mobilität - und welche Rolle können Roboter in unserer Gesellschaft übernehmen? Es sind grosse und wichtige Fragen an die Zukunft, denen «NextIn Business» in fünf neuen Sendungen nachgeht, technologische Innovationen greifbar macht und ihre Bedeutung für unser tägliches Leben aufzeigt.

Technologie trifft Alltag: Zukunftsthemen verständlich erklärt

Lynn Grütter besucht Labore, Start-ups und Forschungseinrichtungen, spricht mit führenden Expertinnen und begegnet Menschen, die bereits heute in der Zukunft leben. „Mich interessiert, wie Innovation konkret unser Leben verändert – und wer die Menschen sind, die mit Leidenschaft an Lösungen für morgen arbeiten“, sagt Moderatorin Lynn Grütter. „Zukunft entsteht nicht nur durch Technologie, sondern durch Menschen, die mutig neue Wege gehen.“

Fünf Themen, die unsere Zukunft prägen

Druck am Arbeitsplatz: Wenn Stress krank macht Digitale Tools und vernetzte Systeme können helfen, psychische Belastungen früh zu erkennen und zu behandeln. Die Sendung zeigt innovative Lösungen, wie Firmen ihre Mitarbeiter unterstützen können, und spricht u.a. mit Sängerin Stefanie Heinzmann über persönliche Strategien gegen Stress. Helfer aus der Luft: Schweizer Drohnen im Einsatz Ob bei Waldbränden, Lawinen oder Inspektionen: Schweizer Drohnentechnologie rettet Leben und revolutioniert den Unterhalt von Anlagen. Zu Gast ist u.a. der Drohnen-Pionier Roland Siegwart sowie der ehemalige NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen . Volle Ladung Zukunft: Die Batterie von morgen Start-ups tüfteln an innovativen Energiespeichern, die Recycling, Effizienz und Verfügbarkeit neu denken. Einblicke geben u.a. Autorennfahrer Neel Jani und Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer. Roboter im Alltagstest Schweizer Roboter erobern Spitäler und Strassen: von der Entlastung des Pflegepersonals bis zur Lieferung von Mahlzeiten. Die Sendung spricht mit Klinik-Leiterinnen und Robotik-Experten. Ex-TV-Moderator Kurt Aeschbacher spricht über Chancen und Grenzen des Robotikeinsatzes. Kampf gegen Antibiotikaresistenzen Neue Medikamente und Diagnoseverfahren aus Schweizer Labors sollen eines der drängendsten Gesundheitsprobleme lösen. Mit dabei: Arzt und Comedian Fabian Unteregger sowie führende Köpfe der Biotech-Branche.

Sendedaten «NextIn Business», Staffel 4

Ab 22. Oktober 2025 bei Joyn, ab dem 29. Oktober immer mittwochs um 20.00 Uhr in SAT.1 Schweiz. Produziert wird «NextIn Business» von Andreas Schaffner, BCP Business Content Production GmbH.

Sendung 1: Druck am Arbeitsplatz - Wenn Stress krank macht

Ab 22. Oktober bei Joyn, am 29. Oktober in SAT.1 Schweiz

Unsere Arbeitswelt beeinflusst unser psychisches Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, dass sich Arbeitgeber, Patient und Leistungserbringer vernetzen. Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen wir, wie die Vernetzung stattfindet und wie Technologie/AI eingesetzt werden kann im Bereich psychische Leiden. Wir zeigen Start-ups, die neue Lösungen entwickeln und wir sprechen mit Stefanie Heinzmann über den zunehmenden Stress im Alltag und wie sie damit umgeht.

Mit dabei:

Stefanie Heinzmann, Sängerin

Micheline Huber, Psychologin Unternehmenskunden BGM, SWICA / santé24, Lehrbeauftragte HSLU

Jennifer Lutz, HR-Bereichsleiterin, Verantwortliche für Gesundheitsmanagement, Merian Iselin Klinik, Basel

Konstantin Struck, Mitgründer Kyanhealth

Sendung 2: Helfer aus der Luft - Schweizer Drohnen im Einsatz

Ab 22. Oktober bei Joyn, am 05. November in SAT.1 Schweiz

Wo der Mensch nicht mehr hinkommt, unterstützen ihn Drohnen. Ob in brennenden Wäldern, nach Lawinen oder in eingestürzten Gebäuden, oder auch bei der Reparatur von Anlagen: Schweizer Startups sind hier weltweit führend. Wir begleiten Unternehmer und Unternehmerinnen und sprechen mit dem ehemaligen NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen, über das neue ETH Swiss Geolab und wie damit künftig Naturkatastrophen besser überwacht werden können.

Mit dabei:

Sascha Hardegger, CEO Dufour Aerospace

Florian Gutzwiller, CEO Voliro

Roland Siegwart, Voliro-Verwaltungsrat und ETH-Professor

Fabian Wiesemüller, CEO und Mitgründer Firedrone

Thomas Zurbuchen, ETH-Professor und Ex-Nasa-Wissenschaftsdirektor

Sendung 3: Volle Ladung Zukunft – Schweizer Start-ups arbeiten an der Batterie von morgen

Ab 22. Oktober bei Joyn, am 12. November in SAT.1 Schweiz

Ohne Batterien keine Energiewende. Doch die Technologie steht vor Herausforderungen: knappe Rohstoffe, lange Ladezeiten, kompliziertes Recycling. Wir begleiten Unternehmer und Unternehmerinnen, die neue Batterien entwickeln oder alten Batterien zu einem zweiten Leben helfen. Wir schauen in die Zukunft mit Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer und fragen nach beim Schweizer Autorennfahrer Neel Jani.

Mit dabei:

Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz

Moritz Futscher, CEO BTRY

Neel Jani, Autorennfahrer

Philipp Strüby, Mitgründer Modual

Sendung 4: Schweizer Roboter im Alltagstest

Ab 22. Oktober bei Joyn, am 19. November in SAT.1 Schweiz

Roboter im Pflegebereich sind bereits Realität in Schweizer Spitälern. Sie übernehmen Routineaufgaben und entlasten das Personal. In absehbarer Zukunft bringen uns Roboter aus der Schweiz das Essen nach Hause. Wir besuchen Kliniken, die Roboter einsetzen und zeigen Start-ups, die diese Roboter entwickelt haben und wir sprechen mit dem ehemaligen TV-Moderator und Verleger Kurt Aeschbacher über den sinnvollen Einsatz von Robotern.

Mit dabei:

Marko Bjelonic, CEO RIVR Robotics

Michèle Bongetta, Geschäftsführerin Reha Zihlschlacht

Michael Früh, CEO F&P Robotics

Kurt Aeschbacher, ehemaliger TV-Moderator und Verleger

Gjuljabije Amiti-Gafuri, Co-Leitung Pflege Station Oasis, Reha Zihlschlacht

Sendung 5: Schweizer Start-ups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz

Ab 22. Oktober bei Joyn, am 26. November in SAT.1 Schweiz

Multiresistente Keime bedrohen die Medizin von Morgen. Lebenswichtige Antibiotika wirken nicht mehr. Schweizer Startups entwickeln nun eine neue Generation von Antibiotika und Diagnoseverfahren. Wir blicken hinter die Kulissen eines Spitals, zeigen die neuen Lösungen, diskutieren mit dem bekannten Arzt und Comedian Fabian Unteregger über die neuen Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Forschung.

Mit dabei:

Marc Gitzinger, CEO BioVersys

Danuta Cichocka, CEO Resistell

Peter Keller, Infektiologe Uni-Spital Basel

Fabian Unteregger, Arzt und Comedian

LYNN GRÜTTER

Lynn Grütter ist eine erfahrene TV- und Eventmoderatorin. Mit Empathie und journalistischem Gespür schafft sie eine Atmosphäre, in der sich Menschen öffnen und ihre Geschichten erzählen. Neben «NextIn Business» moderiert sie u.a. den «Swiss 1 Schwinget» und arbeitet an weiteren TV-Projekten.

