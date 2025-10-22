«NextIn Business»: Neue Technologien im Fokus der vierten Staffel
Wie prägen Innovationen unser Leben von morgen? Die vierte Staffel des Wirtschaftsmagazins «NextIn Business» auf SAT.1 Schweiz nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise in die Welt von morgen.
Ab 22. Oktober
Zürich, 22. Oktober 2025 – Wie prägen Innovationen unser Leben von morgen? Die vierte Staffel des Wirtschaftsmagazins «NextIn Business» auf SAT.1 Schweiz nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise in die Welt von morgen. Moderatorin Lynn Grütter trifft Vordenkerinnen, Forscher und Unternehmer, die mit ihren Ideen und Technologien unseren Alltag nachhaltig verändern.
« NextIn Business» beleuchtet zentrale gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends: Wie gehen wir mit Stress um? Wie gelingt klimafreundliche Mobilität - und welche Rolle können Roboter in unserer Gesellschaft übernehmen? Es sind grosse und wichtige Fragen an die Zukunft, denen «NextIn Business» in fünf neuen Sendungen nachgeht, technologische Innovationen greifbar macht und ihre Bedeutung für unser tägliches Leben aufzeigt.
Technologie trifft Alltag: Zukunftsthemen verständlich erklärt
Lynn Grütter besucht Labore, Start-ups und Forschungseinrichtungen, spricht mit führenden Expertinnen und begegnet Menschen, die bereits heute in der Zukunft leben. „Mich interessiert, wie Innovation konkret unser Leben verändert – und wer die Menschen sind, die mit Leidenschaft an Lösungen für morgen arbeiten“, sagt Moderatorin Lynn Grütter. „Zukunft entsteht nicht nur durch Technologie, sondern durch Menschen, die mutig neue Wege gehen.“
Fünf Themen, die unsere Zukunft prägen
- Druck am Arbeitsplatz: Wenn Stress krank macht Digitale Tools und vernetzte Systeme können helfen, psychische Belastungen früh zu erkennen und zu behandeln. Die Sendung zeigt innovative Lösungen, wie Firmen ihre Mitarbeiter unterstützen können, und spricht u.a. mit Sängerin Stefanie Heinzmann über persönliche Strategien gegen Stress.
- Helfer aus der Luft: Schweizer Drohnen im Einsatz Ob bei Waldbränden, Lawinen oder Inspektionen: Schweizer Drohnentechnologie rettet Leben und revolutioniert den Unterhalt von Anlagen. Zu Gast ist u.a. der Drohnen-Pionier Roland Siegwart sowie der ehemalige NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen.
- Volle Ladung Zukunft: Die Batterie von morgen Start-ups tüfteln an innovativen Energiespeichern, die Recycling, Effizienz und Verfügbarkeit neu denken. Einblicke geben u.a. Autorennfahrer Neel Jani und Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer.
- Roboter im Alltagstest Schweizer Roboter erobern Spitäler und Strassen: von der Entlastung des Pflegepersonals bis zur Lieferung von Mahlzeiten. Die Sendung spricht mit Klinik-Leiterinnen und Robotik-Experten. Ex-TV-Moderator Kurt Aeschbacher spricht über Chancen und Grenzen des Robotikeinsatzes.
- Kampf gegen Antibiotikaresistenzen Neue Medikamente und Diagnoseverfahren aus Schweizer Labors sollen eines der drängendsten Gesundheitsprobleme lösen. Mit dabei: Arzt und Comedian Fabian Unteregger sowie führende Köpfe der Biotech-Branche.
Sendedaten «NextIn Business», Staffel 4
Ab 22. Oktober 2025 bei Joyn, ab dem 29. Oktober immer mittwochs um 20.00 Uhr in SAT.1 Schweiz. Produziert wird «NextIn Business» von Andreas Schaffner, BCP Business Content Production GmbH.
Sendung 1: Druck am Arbeitsplatz - Wenn Stress krank macht
Ab 22. Oktober bei Joyn, am 29. Oktober in SAT.1 Schweiz
Unsere Arbeitswelt beeinflusst unser psychisches Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, dass sich Arbeitgeber, Patient und Leistungserbringer vernetzen. Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen wir, wie die Vernetzung stattfindet und wie Technologie/AI eingesetzt werden kann im Bereich psychische Leiden. Wir zeigen Start-ups, die neue Lösungen entwickeln und wir sprechen mit Stefanie Heinzmann über den zunehmenden Stress im Alltag und wie sie damit umgeht.
Mit dabei:
- Stefanie Heinzmann, Sängerin
- Micheline Huber, Psychologin Unternehmenskunden BGM, SWICA / santé24, Lehrbeauftragte HSLU
- Jennifer Lutz, HR-Bereichsleiterin, Verantwortliche für Gesundheitsmanagement, Merian Iselin Klinik, Basel
- Konstantin Struck, Mitgründer Kyanhealth
Sendung 2: Helfer aus der Luft - Schweizer Drohnen im Einsatz
Ab 22. Oktober bei Joyn, am 05. November in SAT.1 Schweiz
Wo der Mensch nicht mehr hinkommt, unterstützen ihn Drohnen. Ob in brennenden Wäldern, nach Lawinen oder in eingestürzten Gebäuden, oder auch bei der Reparatur von Anlagen: Schweizer Startups sind hier weltweit führend. Wir begleiten Unternehmer und Unternehmerinnen und sprechen mit dem ehemaligen NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen, über das neue ETH Swiss Geolab und wie damit künftig Naturkatastrophen besser überwacht werden können.
Mit dabei:
- Sascha Hardegger, CEO Dufour Aerospace
- Florian Gutzwiller, CEO Voliro
- Roland Siegwart, Voliro-Verwaltungsrat und ETH-Professor
- Fabian Wiesemüller, CEO und Mitgründer Firedrone
- Thomas Zurbuchen, ETH-Professor und Ex-Nasa-Wissenschaftsdirektor
Sendung 3: Volle Ladung Zukunft – Schweizer Start-ups arbeiten an der Batterie von morgen
Ab 22. Oktober bei Joyn, am 12. November in SAT.1 Schweiz
Ohne Batterien keine Energiewende. Doch die Technologie steht vor Herausforderungen: knappe Rohstoffe, lange Ladezeiten, kompliziertes Recycling. Wir begleiten Unternehmer und Unternehmerinnen, die neue Batterien entwickeln oder alten Batterien zu einem zweiten Leben helfen. Wir schauen in die Zukunft mit Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer und fragen nach beim Schweizer Autorennfahrer Neel Jani.
Mit dabei:
- Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz
- Moritz Futscher, CEO BTRY
- Neel Jani, Autorennfahrer
- Philipp Strüby, Mitgründer Modual
Sendung 4: Schweizer Roboter im Alltagstest
Ab 22. Oktober bei Joyn, am 19. November in SAT.1 Schweiz
Roboter im Pflegebereich sind bereits Realität in Schweizer Spitälern. Sie übernehmen Routineaufgaben und entlasten das Personal. In absehbarer Zukunft bringen uns Roboter aus der Schweiz das Essen nach Hause. Wir besuchen Kliniken, die Roboter einsetzen und zeigen Start-ups, die diese Roboter entwickelt haben und wir sprechen mit dem ehemaligen TV-Moderator und Verleger Kurt Aeschbacher über den sinnvollen Einsatz von Robotern.
Mit dabei:
- Marko Bjelonic, CEO RIVR Robotics
- Michèle Bongetta, Geschäftsführerin Reha Zihlschlacht
- Michael Früh, CEO F&P Robotics
- Kurt Aeschbacher, ehemaliger TV-Moderator und Verleger
- Gjuljabije Amiti-Gafuri, Co-Leitung Pflege Station Oasis, Reha Zihlschlacht
Sendung 5: Schweizer Start-ups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz
Ab 22. Oktober bei Joyn, am 26. November in SAT.1 Schweiz
Multiresistente Keime bedrohen die Medizin von Morgen. Lebenswichtige Antibiotika wirken nicht mehr. Schweizer Startups entwickeln nun eine neue Generation von Antibiotika und Diagnoseverfahren. Wir blicken hinter die Kulissen eines Spitals, zeigen die neuen Lösungen, diskutieren mit dem bekannten Arzt und Comedian Fabian Unteregger über die neuen Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Forschung.
Mit dabei:
- Marc Gitzinger, CEO BioVersys
- Danuta Cichocka, CEO Resistell
- Peter Keller, Infektiologe Uni-Spital Basel
- Fabian Unteregger, Arzt und Comedian
LYNN GRÜTTER
Lynn Grütter ist eine erfahrene TV- und Eventmoderatorin. Mit Empathie und journalistischem Gespür schafft sie eine Atmosphäre, in der sich Menschen öffnen und ihre Geschichten erzählen. Neben «NextIn Business» moderiert sie u.a. den «Swiss 1 Schwinget» und arbeitet an weiteren TV-Projekten.
